El exdeportivista Alejandro Arribas compra el equipo de Kevin y Diego

Alejandro Arribas, durante un entrenamiento con el Deportivo en 2016 Archivo DXT Campeón

Alejandro Arribas, el que fuera central del Deportivo entre el 2015 y el 2017, es el nuevo dueño del Fútbol Club Cartagena. El exfutbolista madrileño informó este jueves en una comparecencia pública que el proceso de compraventa en el que estaba inmerso desde hace meses para adquirir la propiedad total del club cartagenero ya ha finalizado y “empieza el nuevo camino”.

Según apuntan varias informaciones, la adquisición del paquete total de acciones ronda los seis millones de euros, aunque el exjugador no quiso confirmar cifra alguna. Con esta adquisición, el exdefensa ya es el único accionista de una entidad que el pasado curso descendió a Primera Federación y ha venido sufriendo graves problemas económicos. “No hay que preocuparse. Se va a solventar”, apuntó en relación a la deuda que acumula el conjunto albinegro.

Además, Arribas adelantó que el presupuesto del próximo curso será más austero. Una temporada en la que el conjunto cartagenero podría volver a estar en Segunda División. Y es que el equipo en el que militan como cedidos Kevin Sánchez y Diego Gómez marcha segundo en la tabla del Grupo 2 de Primera Federación.

Además, el pasado miércoles superó la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Salerm de Puente Genil gracias a un gol del delantero deportivista.