Diario de Ferrol

Rivales | Copa del Rey

Riomar amplía su aforo a más del doble para recibir al Dépor en Copa

El Sámano, que se ha tenido que mudar de estadio, se aprovechará de la instalación de una grada supletoria de 2.000 localidades 

Eder Pereira
Eder Pereira
29/10/2025 13:58
Penalti lanzado por el Sámano, rival del Dépor en Copa
Penalti lanzado por el Sámano, rival del Dépor en Copa, en Vallegón, campo habitual del club cántabro que no es apto para la Copa 
UD Sámano

Las obras de ampliación del estadio de Riomar se encuentran concluidas de cara al histórico partido de Copa del Rey para la UD Sámano, que se medirá al Deportivo. La instalación de la grada supletoria, con capacidad para 2.000 espectadores, permitirá que todo el lateral del campo quede ocupado y que el club pueda satisfacer la alta demanda de entradas.

El aforo total del estadio, que habitualmente es de 1.435 personas, se incrementa así hasta casi las 4.000 localidades para recibir a la multitud que se espera, incluyendo seguidores del Sámano y también del Dépor. Los trabajos se completaron el pasado lunes para poder superar la pertinente inspección.

El césped de Riomar, mientras tanto, se ha preservado cuidadosamente durante los últimos días y luce en buenas condiciones. Además de la grada supletoria, en Riomar se han realizado mejoras en la iluminación para asegurar una correcta retransmisión televisiva del partido.

La UD Sámano se tendrá que mudar para albergar el partido de Copa. El conjunto de Castro-Urdiales juega habitualmente en el campo de Vallegón, que no es apto para la eliminatoria al no contar con la iluminación suficiente.

