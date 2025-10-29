Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

La Federación de Peñas del Zaragoza convoca una protesta para el partido contra el Deportivo

"Estamos hartos", es el lema de la concentración por la mala marcha del equipo, que es colista de Segunda División

Efe
29/10/2025 19:38
El Zaragoza es colista
Real Zaragoza

La Federación de Peñas del Real Zaragoza y la Grada Gol de Pie han convocado a través de sus redes sociales a los aficionados zaragocistas para que se manifiesten este domingo, antes del partido contra el Deportivo, por la grave situación deportiva en la que se encuentra el equipo, que es colista de Segunda con seis puntos en once jornadas y se encuentra a cinco puntos de la permanencia.

Ambas agrupaciones han propuesto como punto de cita para manifestar su descontento con la situación del equipo blanquillo las puertas del Ibercaja Estadio, a las 19.00 horas, en la zona por la que acceden los jugadores al campo, es decir, dos horas antes del inicio del partido de la duodécima jornada frente al cuadro coruñés.

El lema elegido para esta concentración es "Estamos hartos" y en un comunicado apuntan: "Zaragocistas, os esperamos el domingo para devolverle la dignidad al Real Zaragoza. Ni siglas, ni medallas. Ante todo, Zaragoza".

Los organizadores señalan que repartirán chubasqueros amarillos entre los que acudan a la convocatoria y, además, tienen intención de entrar al estadio a partir del minuto 10 de juego.

También animan a entonar cánticos contra la directiva, pero sin dar la espalda a los futbolistas, por lo que piden que se anime al equipo aragonés, que ya suma tres entrenadores en lo que llevamos de temporada.

