El cuarto adversario más diminuto de la existencia blanquiazul

El Deportivo jugó en 2004 una eliminatoria de Copa en Cerceda, la localidad menos habitada a cuyo equipo se ha enfrentado en partido oficial

La localidad de Sámano es una junta vecinal del municipio de Castro-Urdiales que no llega a los 3.000 habitantes. El conjunto al que se medirá el Deportivo hoy en la Copa del Rey será uno de los pertenecientes a una de las localidades más pequeñas a los que se haya enfrentado el club coruñés en partido oficial.

El Deportivo solamente se ha medido a equipos de diez poblaciones que a día de hoy cuenten con menos de 10.000 habitantes. Y la UD Sámano será el cuarto perteneciente a una localidad que no supera los 3.000 vecinos. Los otros tres también fueron rivales del Deportivo en el torneo del KO. Aunque conviene tener en cuenta que según el censo de 2004 el municipio de Castro-Urdiales tiene 33.365 habitantes.

Al estadio Riomar, cuya única grada dispondrá hoy de 1.200 asientos, podrían asistir más espectadores que vecinos tiene Sámano. La instalación de una grada supletoria para 2.000 espectadores podría dar como resultado una entrada superior a los 3.000 aficionados.

Estas son las diez localidades de menor número de habitantes a cuyos equipos se ha enfrentado el Deportivo.

10. Abarán (9.810 habitantes)

El Deportivo se enfrentó al Club Deportivo Abarán en la ronda previa de la Copa 1963-64. El equipo pertenece a un municipio murciano que hoy cuenta con 13.022 habitantes distribuidos en cuatro localidades y, curiosamente, el elemento principal de su escudo es la Cruz de Santiago. El núcleo principal se sitúa en los 9.810 vecinos. Los blanquiazules cayeron en el partido de ida (2-1), en La Condomina de la capital murciana, pero remontaron en la vuelta en Riazor (2-0).

9. Llagostera (9.508 habitantes)

Uno de los clubes más pequeños en alcanzar la categoría de plata se cruzó en el camino de los blanquiazules en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey hace justamente diez años, en la campaña 2015-16. Tampoco la UE Llagostera jugó en su casa. El partido de ida (1-2, goles de Fede Cartabia y Oriol Riera) se celebró en Palamós, donde jugaba sus partidos en sus dos campañas en Segunda (2014-15 y 2015-16). El empate en Riazor (1-1, tanto de Juan Domínguez) dio la clasificación al equipo coruñés.

8. Luanco (5.904 habitantes)

Parroquia, villa y capital del ayuntamiento asturiano de Gozón. Si bien el concejo alcanza los 10.500 habitantes, la parroquia de Luanco suma 5.904 y la villa, 5.398. El Dépor jugó en Miramar por primera vez en la eliminatoria a partido único de treintaidosavos de final de la Copa 2001-02. Los coruñeses vencieron al Club Marino de Luanco por 1-4, gracias a los tantos de César, Pandiani (2) y Víctor, aunque sorprendentemente empezaron perdiendo. Ambos equipos volvieron a cruzarse en la segunda fase de la pandémica Segunda B 2020-21, con triunfo herculino en Riazor (1-0, Miku de penalti) y empate sin goles en Miramar.

7. Coruxo (5.352 habitantes)

El Coruxo FC fue otro rival del nefasto curso post-pandemia. El Dépor ganó en Riazor en la primera vuelta (1-0, tanto de Lara) pero perdió en su visita a O Vao (2-0) en uno de los resultados más bochornosos de su centenaria historia. San Salvador de Coruxo es una parroquia del ayuntamiento de Vigo (294.000 habitantes) separada de la ciudad por la desembocadura del río Lagares de únicamente 5.352 vecinos.

6. Guijuelo (5.290 habitantes)

La industria de la chacinería ha multiplicado la capacidad económica de un municipio de 5.508 habitantes cuya capital congrega al 96% de los residentes: 5.290. El CD Guijuelo también se enfrentó al Deportivo en la campaña 2020-21, la peor clasificatoriamente hablando en sus casi 120 años de existencia. Empate sin goles en feudo salmantino y triunfo mínimo herculino en Riazor, con gol de Lara. El Dépor volvió al Municipal Luis Ramos al año siguiente en eliminatoria copera a partido único, con derrota (2-0).

5. Turón (3.365 habitantes)

Esta parroquia del ayuntamiento asturiano de Mieres (36.132 ciudadanos) tiene censados en la actualidad a 3.365 vecinos. Allí, en La Bárzana, jugó el Deportivo en su primer paso por el tercer escalón nacional, en el curso 1974-75. Derrotó al CD Turón por 1-2, con dianas de Alfonso Castro y Rabadeira. En Riazor también se llevó los dos puntos (1-0, gol de Castro).

4. Sámano (2.973 habitantes)

El rival de hoy, la UD Sámano, es la principal entidad deportiva de una junta vecinal que no supera los 3.000 lugareños, aunque muy cercana a la capital de un municipio, Castro-Urdiales, que supera los 30.000 habitantes.

3. Illueca (2.727 habitantes)

El municipio aragonés de una sola entidad de población en el que nació Benedicto XIII, el Papa Luna, recibió al Dépor en la Copa 2019-20. Los blanquiazules sufrieron para vencer al CF Illueca (0-2) con postreros tantos de Samuele Longo, de penalti, y Mamadou Koné.

2. Portonovo (2.161 habitantes)

Una de las dos veraniegas villas del municipio de Sanxenxo (17.914 vecinos), perteneciente a la parroquia de Santa María de Adina, tuvo el honor de recibir al Deportivo en su campo de Baltar en una eliminatoria de Copa a partido único. El 17 de septiembre de 1986, el Portonovo SD del coruñés Canosa y el exdeportivista Albino llevó la eliminatoria a los penaltis tras el 1-1 (gol de Verón desde el punto fatídico). El Dépor estuvo más acertado desde los once metros (4-5).

1. Cerceda (1.919 habitantes)

La capital del municipio cercano a A Coruña (27 km) es el núcleo de población más pequeño a cuyo equipo jamás se ha medido el Dépor. Los blanquiazules visitaron O Roxo do Piñeiro en la Copa 2004-05. Fue en los treintaidosavos de final, a partido único. El Deportivo se impuso al CCD Cerceda por 0-2, con un doblete de Tristán (m.22 y 83). Aunque el municipio de Cerceda cuenta con algo más de 5.000 vecinos, el núcleo principal (San Martiño de Cerceda), donde tiene su sede el equipo, ronda los dos millares.