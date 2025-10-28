El peor Zaragoza de Segunda espera al Deportivo

El Zaragoza encajó en Gijón su séptima derrota en once jornadas LaLiga Hypermotion

Concebido para pelear por el ascenso a Primera División, el Real Zaragoza, al que el Deportivo visitará el domingo (21.00 horas), deambula por la categoría de plata cada vez más cerca del abismo, en su decimotercera participación consecutiva en Segunda.

El club aragonés es un histórico del fútbol español. Ha competido 58 temporadas en Primera, 29 en Segunda, tan solo cuatro en Tercera y encadena 77 campañas consecutivas en el fútbol profesional. Además, es uno de los tres clubes de la categoría de plata que lucen títulos en sus vitrinas, junto con el Deportivo y el Real Valladolid. Los maños cuentan en su palmarés con seis Copas del Rey, una Supercopa de España, una Copa de Ferias y una Recopa de Europa.

11.301 millones de tope salarial

Por si fuera poco, el conjunto zaragocista ostenta el décimo límite salarial más alto de Segunda, con 11,301 millones de euros. Aunque el coste real de su plantilla supera los 12 millones, ya que se trata de uno de los clubes cuyo límite está excedido y que se actualizará en el mercado de invierno, cuando se efectúe la ampliación de capital y se registren los últimos convenios de patrocinio. El del Deportivo, que es octavo, alcanza los 11,718 millones, mientras que el Málaga, que cuenta con el cuarto tope más alto, es de 11,718.

El Zaragoza disputó el playoff de ascenso por última vez en la campaña 2019-20, en la que finalizó tercero y cayó en la semifinal con el Elche, que finalmente fue quien subió a Primera. Desde entonces, la escuadra aragonesa se ha movido muy lejos de los puestos de privilegio y en varias ocasiones ha rozado el descenso. Fue 15º en la campaña 2020-21, con un margen de cuatro puntos sobre las cuatro últimas plazas, 10º en la 2021-22, 13º en la 2022-23, 15º en la 2023-24 y la pasada campaña se quedó a un puesto de bajar a Primera RFEF. Fue un curso en el que pasaron cuatro entrenadores por el banquillo.

En la presente campaña, el equipo maño ya ha tenido tres técnicos: Gabi Fernández, quien dirigió los once últimos partidos de la pasada temporada y los nueve primeros de la 2025-26, Emilio Larraz, que se estrenó en el fútbol profesional en la goleada encajada ante la Cultural Leonesa (0-5) en la décima jornada, y Rubén Sellés, que debutó el pasado fin de semana con un 1-0 en Gijón frente al Sporting.

“Llevo días sin dormir”, confesó el director deportivo del Zaragoza, Txema Indias, durante la presentación de Sellés. “Hoy somos el peor equipo de la categoría, pero no la peor plantilla. Estamos convencidos de que vamos a salir de esta situación”, dijo.

En este momento, el cuadro aragonés exhibe los peores números de su historia en Segunda. En ninguna de sus 28 participaciones anteriores en la categoría de plata, los zaragocistas habían registrado unos guarismos tan pobres después de la undécima jornada.

Una victoria, tres empates y siete derrotas, para sumar tan solo seis puntos, lleva el equipo maño. Solo en otra ocasión el conjunto blanquillo ganó uno solo de los once primeros partidos en Segunda. Fue en la temporada 2021-22, en la que, además, registró ocho empates para lograr once puntos.

Presente campaña

Los zaragocistas arrancaron el presente curso con sendas derrotas en casa de la Real Sociedad B (1-0) y ante el Andorra (1-3). Posteriormente, obtuvieron tres empates consecutivos, uno en Castellón (1-1) y dos en La Rosaleda frente al Valladolid (1-1) y el Albacete (0-0). Perdieron en Ceuta (1-0), estrenaron su casillero de victorias ante el Mirandés (0-1) y desde entonces encadenan cuatro derrotas ante el Córdoba (0-1), el Almería (4-2), la Cultural Leonesa (0-5) y el Sporting (1-0).

Si contabilizamos las 29 campañas del Zaragoza en la categoría de plata con el sistema actual de puntos —antes del curso 1995-96, las victorias valían dos—, nos encontramos con que seis de los ocho peores registros se encuentran en las nueve últimas temporadas. Además de los seis puntos actuales, sumaron diez en la 2020-21, once en la 2018-19 y en la 2021-22, trece en la 2022-23 y catorce en la 2017-18.

Los otros dos peores cursos de la historia zaragocista en Segunda fueron el 1945-46 y 1946-47, ambos con diez puntos en las once primeras jornadas