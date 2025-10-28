El Ceuta de Kuki Zalazar y Rubén Díez vuela cada vez más alto

Rubén Díez celebra su gol en el 0-1 contra la Cultural AD Ceuta

Dos exdeportivistas se han erigido en piezas fundamentales en el equipo revelación de la Segunda División, el Ceuta que dirige el técnico José Juan Romero, que protagoniza la mejor racha sin perder de la categoría de plata, también la serie más larga de porterías a cero y que, gracias a su excelente momento de forma, está empatado con las dos últimas plazas del playoff, a un solo punto del ascenso directo y con un punto de ventaja sobre el Deportivo.

Los 44 años que llevaba el conjunto ceutí fuera del fútbol profesional no le han pesado en su retorno a la categoría de plata. Los caballas habían jugado por última vez en el segundo escalón nacional durante la temporada 1980-81. En esta campaña 2025-26 han regresado convirtiéndose en el equipo de moda, que no para de escalar y, de momento, no se observa su techo.

24 jornadas se mantuvo invicto el Ceuta el pasado curso en la Primera RFEF, entre las semanas 14 y 37 de la competición. Ya con el ascenso a Segunda en el bolsillo, los caballas se relajaron y perdieron el último duelo de la liga regular, en Ibiza (5-0).

El cuadro africano acusó el salto al fútbol profesional y le costó cogerle la medida a la Segunda División. Los ceutís perdieron sus tres primeros compromisos de la presente temporada. Además, encajaron dos goleadas muy duras que hacían prever que la competición les venía grande. El Valladolid le endosó un 3-0 en la apertura del campeonato, con un doblete de Amath y un gol de Chuki. El Sporting de Gijón se impuso en el Alfonso Murube (0-1) con una diana de Gelabert. Y en la tercera jornada, el Racing de Santander le pasó por encima (4-1) con dos tantos de Iñigo Vicente, un gol de Asier Villalibre y otro de Jeremy Arévalo.

“En los primeros 25 minutos de la primera parte no hemos asistido, hemos vuelto a ser un equipo sin alma, sin personalidad suficiente para afrontar la categoría. Un equipo acojonado, en resumen. Hemos cometido errores muy groseros que le dan ventaja a un equipo que no le hace falta con la calidad que tiene”, dijo José Juan Romero en la rueda de prensa posterior a la derrota en El Sardinero. Eso sí, el entrenador puntualizó que en la segunda mitad, que la jugaron entera con un futbolista menos por la expulsión de Anuar en el tiempo de descuento del primer tiempo, sus jugadores protagonizaron “los mejores 20 minutos de la competición”.

La rajada inicial de su entrenador, con el posterior reconocimiento, surtió efecto y el Ceuta espabiló, ya que desde entonces no ha vuelto a morder el polvo.

Los caballas encadenan ocho jornadas sin perder. Se trata de la mejor racha actual de la categoría y la más larga de la temporada 2025-26, empatada con la que marcó el Deportivo en los ocho primeros partidos del curso. La escuadra de Antonio Hidalgo abrió la competición con cuatro victorias y cuatro empates, hasta que encajó su primera derrota en la novena cita, en La Rosaleda frente al Málaga (3-0).

Portería blindada

El conjunto ceutí registra cinco triunfos y tres empates en sus ocho últimos compromisos ligueros. Además, ha mantenido su portería imbatida en las seis últimas citas, un mérito que ningún otro club ha logrado esta temporada en Segunda División.

El Leganés y el Granada encadenan tres encuentros sin encajar goles. El Real Valladolid lo consiguió en las tres primeras citas del curso, pero el Ceuta acumula media docena de clean sheets: Venció al Zaragoza (1-0), empató en Cádiz (0-0), se impuso al Eibar (1-0), sumó un punto en Albacete (0-0) y ha ganado sus dos últimos compromisos, contra el Mirandés (2-0) y la Cultural Leonesa (0-1) el pasado sábado. Esta exitosa racha, que comenzó en la cuarta jornada con el 2-1 ante el Huesca y el 3-3 en Castellón, ha llevado a los norteafricanos de ser colistas, con cero puntos, tras la tercera cita, a ocupar el séptimo puesto con 18 puntos, los mismos que lucen el Burgos y el Sporting, quinto y sexto, respectivamente, y a uno de Las Palmas, segundo clasificado y quien marca el ascenso directo, el Almería y el Cádiz, que son tercero y cuarto, respectivamente.

Dos de los jugadores claves del Ceuta son los exdeportivistas Kuki Zalazar y Rubén Díez. Ambos son titulares indiscutibles. El extremo ha jugado los once encuentros de Liga desde el inicio, mientras que el centrocampista no participó en las dos primeras jornadas, pero ha formado en el once inicial en las nueve siguientes. Rubén ha marcado dos goles, incluido el de la victoria sobre la Cultural (0-1) el pasado fin de semana, y ha repartido una asistencia, mientras que Kuki ha dado un pase de gol