Top 10 | Equipos con más temporadas seguidas sin descender a la tercera categoría

El Valladolid que ganó al Salamanca en su último paso por Tercera. De pie: Benjamín, Salvi, Docal, Sedano, Pérez García y Endériz, Agachados: Astrain, Lorenzo, Álvarez, Lizarralde y Cardeñosa Libro ‘La legión extranjera blanquivioleta’

Solamente nueve clubes han militado durante toda su historia en las dos primeras categorías del fútbol español. Los que siempre han estado en Primera —Real Madrid, Barcelona y Athletic— junto a Atlético, Valencia, Sevilla, Espanyol, Real Sociedad y Sporting.

Todos los demás han pisado el barro en algún momento, pero, ¿cuáles son los que hace más tiempo que no pisan el fango del tercer nivel? El ayer visitante de Riazor ocupa un lugar destacado.

10. Las Palmas

Los canarios disputan su vigésima campaña consecutiva en el llamado fútbol profesional. Su último paso por la tercera categoría data del curso 2005-06. El equipo dirigido por Juanito y en el que militaba el futuro deportivista Aythami Artiles acabó tercero en el grupo 1 de Segunda B, pero en el playoff de ascenso dejó en la cuneta a la Real Sociedad B y al Linares. Desde 2006, 5 temporadas en Primera y 15 en Segunda.

9. Almería

El conjunto rojiblanco acumula 24 temporadas alejado del barro. El cuadro almeriense salió de Segunda a la conclusión de la temporada 2001-02. También fue tercero en su grupo de Segunda B, el 4, pero arrasó en la liguilla de ascenso, ganando cinco de los seis encuentros ante RM Castilla, Espanyol B y Pontevedra. Su portero era el padre del exblanquiazul Iván Barbero. Desde 2002, 8 temporadas en Primera y 16 en Segunda.

8. Getafe

Los azulones también están a punto de cumplir un cuarto de siglo alejados de la tercera categoría, ya que la pisaron por última vez el mismo año que el Almería. Aquel ‘Geta’ estaba dirigido por Felines y en sus filas figuraba otro futuro deportivista, Camuñas. Pese a ser quinto en el grupo 3 jugó la promoción porque el cuarto era el Universidad de Las Palmas, que se había convertido en filial de la UD Las Palmas. En la liguilla de ascenso superó a Motril, Hospitalet y ‘Cultu’. Desde 2002, 21 temporadas en Primera y 3 en Segunda.

7. Levante

Los ‘granotas’ cumplen su temporada número 27 consecutiva en Primera o Segunda. Su última visita al fango data de la campaña 1998-99. El equipo del valenciano barrio de Orriols fue campeón del grupo 3 de Segunda B y triunfó en la liguilla de ascenso ante Bermeo, Polideportivo Almería y RM Castilla. En sus filas formaban Mario Gibanel (segundo entrenador del Dépor con Imanol Idiakez), dos veteranazos como Fernando Giner (34 años) y Paco Salillas (32) y un joven que llegaría muy lejos con la camiseta del Valencia y de la selección española, Vicente, aún con 17 años. Desde 1999, 15 temporadas en Primera y 12 en Segunda.

6. Villarreal

Ya son 34 campañas las que acumula el ‘submarino amarillo’ desde que emergió de la tercera categoría. La temporada 1991-92 marcó un antes y un después para el cuadro castellonense. Subcampeón del grupo 3 de Segunda B tras el Cartagena, ascendió tras una jornada final de infarto en su liguilla, al vencer en campo de la ‘Balona’ (1-2) y favorecido por el triunfo del Salamanca ante el Girona (2-1) gracias a un gol de Mata, papá del campeón mundial en 2010. El banquillo de El Madrigal vio pasar a tres técnicos: Sanjuán, José Luis Linares y Esteban Linares. Desde 1992, 26 temporadas en Primera y 8 en Segunda.

5. Celta

Los celestes solo pisaron tres veces en toda su existencia la tercera categoría. Fue en las temporadas 1929-30, 1930-31 y 1980-81. Por tanto, han pasado ya 45 campañas desde su última experiencia en la división de bronce. Los olívicos se proclamaron campeones del grupo 1 de una Segunda División B que entonces se dividía en dos, como ahora la Primera RFEF. Tras el cuadro céltico se situó el Deportivo, que le acompañó a Segunda porque subían los dos primeros de cada grupo. Solo doce meses después, el Celta regresó a Primera División tras sellar su segundo ascenso consecutivo, ambos bajo la dirección del entrenador yugoslavo Milorad Pavić. Desde 1981, 33 temporadas en Primera y 12 en Segunda.

4. Osasuna

El cuadro pamplonica jugó por última vez en la tercera categoría nacional hace casi medio siglo, en la campaña 1976-77. Los navarros fueron campeones del grupo 3 de Tercera, que en el curso previo a la creación de la Segunda B tenía el formato de cuatro grupos. Solo un punto separó a los osasunistas de la Cultural Leonesa, a la que batieron por 2-0 en el decisivo choque de la penúltima jornada. En la última, el empate en Torrejón (0-0) fue suficiente para los navarros, dirigidos desde el banquillo por Pachín, legendario exjugador del Madrid (7 Ligas y 2 Copas de Europa), y en el campo por el mítico Pedro Mari Zabalza, que a los 32 años regresó a El Sadar tras su paso por Barça y Athletic para sacar del barro al equipo de su corazón. Desde 1977, 36 temporadas en Primera y 13 en Segunda.

3. Valladolid

Hace 55 temporadas que los pucelanos visitaron por última vez la tercera categoría. El conjunto vallisoletano compitió en el grupo 2 de Tercera División, en el que finalizó en la segunda plaza a un solo punto del Tenerife, que se llevó el único billete de ascenso directo. El conjunto blanquivioleta se jugó el regreso a la categoría de plata en una eliminatoria a doble partido con el Girona, subcampeón del grupo 3, al que venció en campo rojiblanco (1-2) y sentenció en el viejo Zorrilla (2-0). Héctor Martín ‘Torini’ había sustituido en el banquillo al histórico Gerardo Coque —primer pucelano internacional— y en el césped ya destacaba el que se convertiría en el segundo vallisoletano en vestir ‘la Roja’, Julio Cardeñosa. Un exdeportivista, Gerardo Gatell, formaba en su defensa. Desde 1971, 33 temporadas en Primera y 22 en Segunda.

2. Betis

El curso 1953-54 puso fin a la era verdiblanca más negra. El conjunto sevillano cerró siete años consecutivos en Tercera División, los únicos de su existencia, desde su descenso en 1947, después de dar nada menos que 22 bajas, presentar a 16 caras nuevas y dar la dirección técnica a Francisco Gómez, uno de los héroes del título de Liga 1934-35. El Betis comandó con mano de hierro el grupo 6 de Tercera, con solo cuatro derrotas en 36 jornadas y 57 puntos, once más que el subcampeón, el San Fernando. Desde 1954, 54 temporadas en Primera y 18 en Segunda.

1. Zaragoza

Los maños están jugando con fuego este año, en su temporada número 77 consecutiva en Primera o Segunda. El cuadro zaragocista no pisa el tercer escalón desde el curso 1948-49. El Zaragoza acabó aquel ejercicio en la segunda plaza del grupo 3 de Tercera, en el que tres equipos subían directamente debido a la ampliación de la categoría de plata a dos grupos. El exseleccionador nacional Paco Bru dirigía al cuadro aragonés, en el que militaba un exdeportivista, el ourensano Eduardo Viso. Desde 1949, 55 temporadas en Primera y 22 en Segunda.