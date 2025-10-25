Rivales
Uno por uno del rival | Un Pucela remodelado para volver a empezar
Con hasta diez incorporaciones, el Valladolid combina juventud, experiencia y canteranos para formar un bloque sólido, capaz de adaptarse al estilo de Almada y pelear por el ascenso
El Real Valladolid, recién descendido a Segunda, ha rehecho prácticamente toda su plantilla al mismo tiempo que ha confiado en un nuevo técnico como Guillermo Almada para intentar el regreso a la élite. Con hasta diez incorporaciones, el club ha reforzado especialmente defensa y bandas, combinando juventud, experiencia y canteranos para formar un bloque sólido, capaz de adaptarse al estilo del técnico uruguayo y pelear de inmediato por el ascenso.
- Guilherme Fernandes (24 años). Meta portugués cedido por el Betis con opción de compra de medio ‘kilo’. Ha sido titular en todos los partidos hasta ahora, consolidándose como una de las mejores noticias del nuevo Pucela. Elegido por la afición como MVP de septiembre. Transmite seguridad, a pesar de un par de errores en lo que va de curso, y su rendimiento invita a pensar que el club lo fichará en propiedad.
- Álvaro Aceves (22 años). Portero vallisoletano formado en la cantera, donde ha completado todo el proceso hasta el primer equipo. Aunque comenzó la temporada como suplente, sigue siendo un recurso de futuro para el Pucela. Renovó hasta 2028 y es internacional sub-21.
- Iván Alejo (30 años). Regresó a Valladolid, procedente del Apoel chipriota, para convertirse en uno de los hombres de confianza de Almada, que lo ha reconvertido de forma definitiva a lateral derecho. Con nueve titularidades en diez jornadas –fue baja ante el Sporting por sanción–, aporta recorrido, intensidad y carácter competitivo, además de su conocida capacidad ofensiva.
- Trilli (22 años). Lateral derecho de Ortigueira, formado en el Dépor y con un breve paso por el Barça Atlètic. Fue campeón de España juvenil con el club coruñés en 2021. De momento ha tenido poco protagonismo, desplazado por Iván Alejo. Aporta profundidad, aunque su reto pasa por mejorar la regularidad defensiva y el físico para no volver a sufrir tanto con las lesiones. Internacional sub-19.
- David Torres (22 años). Central canterano y titular indiscutible en el once de Almada. Representa el perfil de jugador de casa que ha crecido con el club y ahora es pieza estructural en defensa. Fuerte en el cuerpo a cuerpo y con una aseada salida de balón, su evolución lo ha consolidado en el equipo tras debutar con apenas 18 años.
- Pablo Tomeo (25 años). Central aragonés fichado del Mirandés tras rozar el ascenso con los burgaleses. Se ha asentado como pareja de David Torres en el eje defensivo y ha sido titular en todos los encuentros. Polivalente y seguro en el juego aéreo, su solvencia y lectura le han permitido adaptarse al sistema de Almada.
- Javi Sánchez (28 años). El getafense es el capitán del equipo y uno de los jugadores con más experiencia del vestuario, aunque ha perdido protagonismo. Su liderazgo sigue siendo importante, mientras pelea por recuperar el puesto en la zaga. Se formó en el Real Madrid, con el que incluso jugó la Champions.
- Jaouab (23 años). Central marroquí fichado de la cantera del Rennes, con contrato hasta 2028. Su potencia física y agresividad en los duelos lo hacen un perfil interesante para la rotación. Aún con pocos minutos, es uno de los proyectos de futuro de la zaga.
- Guille Bueno (23 años). Lateral izquierdo vigués, ex del Dépor y del Borussia Dortmund. Fue compañero de Trilli en el Dépor campeón de España juvenil. Indiscutible para Almada con ocho titularidades en diez jornadas, aporta profundidad y energía al costado zurdo. Destaca por su potencia y su compromiso defensivo. La lesión del canterano Iván Garriel le ha dejado vía libre para su continuidad en el once.
- Stanko Juric (29 años). Pivote croata, capitán del equipo por las suplencias de Javi Sánchez. Fijo en el once y referencia del centro del campo, aporta jerarquía, presencia física y criterio. Llegó en 2021 procedente del Parma y fue clave en el ascenso a Primera.
- Víctor Meseguer (26 años). Mediocentro murciano con peso total en el esquema de Almada. Ha sido titular en todos los partidos y forma junto a Juric una pareja sólida y complementaria. Equilibrio, lectura y capacidad para armar el juego son sus virtudes. Pieza estable tras su cesión del pasado curso al Racing de Santander.
- Mathis Lachuer (25 años). Mediocentro francés procedente del Mirandés, con el que se salió en la 2024-25. Jugador de recorrido y perfil box to box, fue presentado por sorpresa durante un partido en Zorrilla. Poco a poco va ganando minutos. Da equilibrio y profundidad en los tramos finales de los partidos.
- Mario Maroto (21 años). Canterano con buena técnica y capacidad para ofrecer líneas de pase. Ya tiene dorsal del primer equipo, aunque solo ha disputado minutos en dos partidos. Eso sí, le han bastado para ver puerta contra el Almería.
- Julien Ponceau (24 años). Mediapunta francoangoleño llegado del Lorient, donde ha superado los 100 partidos. Se ha ido ganando espacio y ya ha sido titular en tres partidos, aportando aceleración entre líneas. Internacional en las categorías inferiores de Francia.
- Chuki (21 años). Joya de la cantera vallisoletana, se ha consolidado en el primer equipo. El atacante empezó siendo indiscutible para Almada y está recuperando su sitio en el equipo después de perderse varias jornadas por lesión. Ha marcado ya dos goles, uno de ellos con un magistral lanzamiento de falta. Técnico y con personalidad, es uno de los jóvenes más prometedores del Pucela.
- Amath Ndiaye (29 años). Extremo senegalés con sobrada experiencia en Primera en Getafe, Mallorca y Valladolid. Titular en siete partidos, destaca por su velocidad y verticalidad. Lleva dos goles y, aunque algo impredecible, es una de las armas ofensivas del Pucela.
- Stipe Biuk (22 años). Extremo croata fichado en 2024 a Los Ángeles FC por cuatro millones de euros, regresó al Pucela tras jugar el pasado curso cedido en el Hajduk Split. Titular en todos los partidos de la temporada. Es uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo gracias a su velocidad, verticalidad y conducción.
- Sergi Canós (28 años). Extremo castellonense con una trayectoria singular que le ha llevado por Inglaterra y Grecia. Llegó libre del Valencia y ha ido ganando peso en el último mes, rotando en las bandas. Explosivo y con buen golpeo.
- Peter Federico (23 años). Extremo madrileño formado en el Real Madrid y cedido por el Getafe. De momento alterna titularidades y suplencias. Puede jugar en ambas bandas, incluso de lateral de emergencia, y Almada lo usa como revulsivo. Marcó en la última jornada.
- Marcos André (29 años). Delantero brasileño con pasado en el Valencia y el Mirandés. Su rol actual es de complemento a Latasa, entrando en segundas partes para aportar movilidad. Pese a no ser titular, es un jugador útil en la rotación ofensiva. Aunque sin demasiado gol.
- Juanmi Latasa (24 años). Punta madrileño formado en el Real Madrid y fichado tras dos cesiones en el Getafe. Es el ‘9’ titular del Valladolid y ha disputado todos los partidos de la temporada, con dos goles. Combina trabajo sin balón, juego de espaldas y poderío aéreo.
- Jorge Delgado (22 años). Delantero madrileño apodado ‘el Tiburón de Móstoles’, máximo goleador del Promesas el curso pasado. En apenas 90 minutos ya ha marcado.