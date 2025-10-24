El técnico del Valladolid pide a sus jugadores tomarse el duelo ante el Dépor "como una final"

Guillermo Almada, técnico del Valladolid Real Valladolid

"Debemos tomarlo como una final", afirma con contundencia Guillermo Almada, técnico del Real Valladolid, sobre el duelo con el Deportivo de este domingo en Riazor (21.00 horas). La Segunda División arranca su undécima jornada, así que aún restarán por disputarse otras 31 cuando finalice el Dépor-Pucela, pero el entrenador blanquivioleta no quiere que sus futbolistas se relajen lo más mínimo, ante la entidad del rival y la mala marcha de los castellanos, que han sumado un triunfo, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El charrúa habló este viernes en rueda de prensa.

El vestuario tras la derrota con el Sporting y posibles cambios: "Los jugadores han hecho una muy buena semana de trabajo. La disposición de ellos está siempre al servicio del equipo y de la institución. Hay una posibilidad de hacer alguna variante, sobre todo en el primer tiempo jugamos muy bien, fuimos muy superiores, el segundo estuvo más dividido. Nos quedamos sin nada y eso nos duele todo".

Variantes en defensa o en ataque: "Vamos a empezar de atrás hacia delante. Los errores defensivos los tenemos claros todos y fueron más individuales que grupales. Cuando suceden esas cosas es difícil de subsanar, sobre todo cuando el rival tiene esa eficacia que tuvo con nosotros. Lo trabajamos en la cancha para que no se vuelva a repetir, pero los jugadores son humanos y se equivocan. Hemos mejorado mucho el volumen de juego, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, y lo que nos está condenando es la falta de efectividad. Estamos precisando alrededor de doce o trece tiros para hacer un gol y es un disparate. Tenemos que ser conscientes de que si no trasladamos al marcador las cosas que estamos haciendo, vamos a tener problemas para ganar los partidos. Debemos encontrar la efectividad que nos ha costado".

Titularidad de Latasa y su sequía: "Esta semana tenemos tres partidos en una semana, entonces se le va a abrir la posibilidad de jugar a varios futbolistas. Quizá 'Lata' esté con el arco cerrado, pero su disposición, su entrega está siendo muy buena y creo que va a encontrar su recompensa en que se le abra el arco, que son situaciones que viven muchos delanteros en el mundo. Mientras tenga ese optimismo de seguir con esas ganas y con esa disposición, va a encontrar mi apoyo y el de sus compañeros, por más que no nos cerramos a ninguna posibilidad. El otro día se le abrió el arco a Jorge, pero tuvo algún percance en la semana que lo retrasó, pero son posibilidades para encontrar las variantes y que a todos se les abra el arco. Esperemos que esas situaciones no se repitan y que seamos más efectivos que es importante para llevarnos los partidos".

Vuelta de Alejo, tras cumplir un partido de sanción: "Iván ha tenido un gran rendimiento en esa posición (lateral derecho). Son posiciones distintas porque cuando juega de lateral, llega con todo el panorama, con la cancha de frente y no tiene referencias en su proyección. Cuando juega de delantero, tiene una marca y muchas veces juega de espaldas y cambia esa determinación. Él lo está haciendo muy bien, desde que inició, no solo defendiendo, sino sobre todo con las proyecciones y la amplitud que le permitimos permanentemente".

¿Cómo jugar ante el Deportivo? "Como contra el Sporting en el primer tiempo, que le quitamos la pelota, atacamos permanentemente, creamos brecha. Nos faltó lo más importante, que son los goles. Los méritos no suben al marcador, sino los goles. El Deportivo es un rival muy complicado, con una plantilla muy rica, con muy buenos jugadores y vamos a tener que hacer un partido muy concentrados y, sobre todo, con el manejo. Si nos equivocamos como el otro día, nos lo van a hacer pagar carísimo por la calidad que tienen. Tenemos que hacer un partido rayando lo perfecto en la concentración y en el juego".

El Dépor, en mala racha: "Es un rival de muchísimo cuidado, por la jerarquía que tienen sus futbolistas, sobre todo en la parte de arriba. Tiene una plantilla muy rica, un gran entrenador. Lo que uno trata de analizar y, sobre todo, activar es nuestro equipo, que hagamos cosas, más allá de lo que haga el rival para ser determinantes en el juego y con el balón. Tratar de anular sus cosas positivas. Es un partido difícil, pero que yendo a muerte, aumentan las posibilidades de llevarnos el partido. Debemos tomarlo como una final".

¿Armarse atrás ante el Dépor? ¿Nos vamos a ir hacia atrás y ceder la iniciativa? No siento ese tipo de fútbol. Desde nuestro punto de vista sería nefasto cederle la iniciativa al Deportivo porque tiene un equipo armado para tratar de jugar, con muy buenos jugadores. Lo primero que tenemos que intentar hacer es quitarles la pelota, intentar administrarla nosotros y nos vamos a equivocar en cualquier creación y en cualquier momento, porque es parte del fútbol, pero tenemos que estar activos para recuperarla rápido y no cederles la iniciativa, por más que ellos te puedan hacer daño por medio de las transiciones y la conducción, porque tienen mucha calidad. Mi manera de sentir el fútbol es llevar el protagonismo y el partido porque, lo vuelvo a decir, hasta el momento de la definición, lo hemos hecho muy bien y hemos mejorado, aunque aún nos queda. El otro día nos equivocamos en defensa y eso le abrió las posibilidades al rival, que fue muy efectivo".

Posible vuelta de los lesionados Sergi Canós y Amath: "Sergi, no creo. Está mejor, ayer hizo una parte de entrenamiento con nosotros, hoy también, pero no queremos correr riesgos porque lo vemos con alguna duda todavía y sería retrasar su recuperación, pero está mucho mejor. Amath, seguramente lo vamos a tener, ha acelerado la recuperación, se le vio muy bien en el entrenamiento de ayer, seguramente va a tener una máscara, pero nos da satisfacciones que pueda estar y verle recuperado porque él puso mucho empeño en acelerar su recuperación".