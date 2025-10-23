Trilli y Guille Bueno, las bandas que pudieron ser en el Dépor

Trilli, lateral del Valladolid y ex del Dépor, ante el Sporting LaLiga Hypermotion

El Deportivo se reencontrará el domingo en Riazor (21.00 horas) con dos viejos conocidos. Trilli y Guille Bueno, laterales con pasado blanquiazul, regresan como rivales vistiendo la camiseta del Real Valladolid, al que llegaron este verano procedentes del Barça Atlètic y del Borussia Dortmund. Dos trayectorias que parecían destinadas a coincidir en las bandas de Riazor defendiendo el escudo del Dépor y que, sin embargo, tomaron caminos distintos.

Ambos protagonizaron una Copa de Campeones inolvidable en 2021, la que coronó al Juvenil A del Dépor como campeón de España. Cuando aquel equipo dirigido por Óscar Gilsanz no encontraba espacios por dentro, encontraba aire por fuera. Guille y Trilli ofrecieron amplitud, profundidad y un despliegue físico desbordante. Desde los cuartos de final ante Las Palmas, especialmente en la segunda parte del partido de ida, Trilli firmó una actuación memorable. Pero no fue el único, ya que los dos laterales fueron piezas clave en la conquista del título superando en la final four a Real Madrid y Barcelona.

Aquel torneo dejó la sensación de que el Deportivo había asegurado sus bandas para muchos años. Eran laterales complementarios, técnicos, potentes, con carácter competitivo y margen de crecimiento. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias diluyeron esa posibilidad. Sus caminos se separaron pronto, pero el destino los ha vuelto a juntar en el Valladolid, donde comparten vestuario y categoría con el equipo que los vio crecer.

Guille Bueno, una marcha prematura

Guille Bueno (Vigo, 2002) apenas estuvo un curso en Abegondo, pero dejó huella. Llegó procedente del Areosa en 2020 y alternó el Juvenil A y el Fabril, donde coincidió con Villares, hoy capitán del primer equipo. En 2021 se proclamó campeón de España juvenil, el mismo año en que Trilli, Noel o Yeremay empezaban a asomar al primer equipo. Todo apuntaba a que Guille seguiría esa estela, pero su camino cambió de dirección.

Mientras el club negociaba su renovación, que tenía acordada verbalmente, el lateral decidió aceptar la propuesta del Borussia Dortmund. No tenía contrato profesional con el club coruñés y eso facilitó su salida. "Al Deportivo no se le ha respetado. Ni por parte de Guillermo, ni de su agente, ni del Borussia", lamentó entonces el director deportivo Carlos Rosende, que insistió en que el club alemán debía abonar una compensación.

Guille Bueno, lateral del Valladolid y ex del Dépor, ante el Sporting LaLiga Hypermotion

Guille Bueno permaneció tres años en Alemania. En el filial del Borussia disputó 64 partidos y jugó más de 4.500 minutos. La pasada campaña dio un paso más, cedido al Darmstadt 98 en la segunda división alemana, donde sumó 1.300 minutos en 24 encuentros. Este verano fichó por el Valladolid por unos 200.000 euros, con contrato hasta 2028.

En el conjunto pucelano se ha consolidado como titular. Ocho titularidades, una suplencia y un solo partido de baja (674 minutos) es el bagaje actual de un lateral completo, capaz de cerrar su banda y con criterio con el balón en los pies. "Guardo muy buenos recuerdos de mi año en A Coruña. Fue increíble todo lo que vivimos allí. Es un club histórico y me alegré mucho cuando subió de Primera Federación", declaró recientemente en As.

Trilli, otra salida dolorosa

Trilli (Ortigueira, 2003) llegó al Dépor en 2014 y creció en la cantera del club. Fue campeón juvenil en 2021 y debutó poco después en Primera Federación, a las órdenes de Borja Jiménez. Su irrupción fue prometedora, pero su físico no aguantó el ritmo de la competición. En dos temporadas con el primer equipo jugó 24 partidos, 17 como titular, y sufrió varias lesiones que frenaron su progresión.

El verano de 2023 el Dépor tuvo un déjà vu con la salida de otra de sus perlas de la cantera, tras la marcha de Guille Bueno o Noel. Esta vez dijo adiós Trilli. El lateral derecho, que acababa de pasar por una operación en el tobillo que desencadenó un conflicto con el club, decidió aceptar la oferta del Barcelona. El club azulgrana ejecutó su cláusula de rescisión, de 200.000 euros, para incorporarlo a su filial. Fernando Soriano, recién llegado a la dirección deportiva del Dépor, intentó retenerlo: "Trilli tiene que ser nuestro futuro Álex Bergantiños", llegó a decir. Pero ya era tarde. "Cuando se cruza un club como este, siempre hace dudar. Solo puedo desearle suerte", acabó admitiendo poco después.

Trilli, durante su etapa en el Deportivo Patricia G. Fraga

En el Barça Atlètic, Trilli tampoco logró continuidad. Los problemas físicos le persiguieron y solo pudo disputar 29 partidos en dos temporadas, con más de un año de baja acumulado entre lesiones musculares y de hombro. Este verano, el Valladolid apostó por él buscando recuperar a un lateral con talento y margen de crecimiento.

Asociativo y con recorrido ofensivo, Trilli es un jugador de conducciones potentes y más de aparecer que de estar. En el equipo de Guillermo Almada ha tenido minutos de rotación con ocho apariciones, 171 minutos y una única titularidad, en la última jornada ante el Sporting por la sanción de Iván Alejo. El técnico uruguayo admitió recientemente que “Trilli se merece jugar”.

En Riazor, eso sí, no parece probable que parta de inicio. Villares, que lo conoce bien, lo definió como un "amigo: "Pasamos moito tempo xuntos e moitas aventuras".

Trilli y Guille Bueno fueron, durante un tiempo, la promesa de unas bandas con sello de Abegondo. Representaban el futuro inmediato del Deportivo, pero la vida y el fútbol los llevó por otra ruta. Hoy comparten equipo y categoría, pero ya no visten de blanquiazul. Su regreso a Riazor no solo evoca lo que fueron en el Dépor, sino también lo que pudo haber sido: una pareja de laterales para muchos años, de cantera, de casa.