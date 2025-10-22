Diego Tristán pondrá su experiencia al servicio de los delanteros del Córdoba

Diego Tristán, con varios canteranos del Córdoba Córdoba CF

A lo largo de la última década han sido muchos los exjugadores del Deportivo que formaron parte de la época dorada del club los que han cambiado las botas por la pizarra. Uno de ellos es Diego Tristán, que desde esta semana se une a la estructura del Córdoba CF, uno de los rivales del equipo blanquiazul.

No será el delantero de La Algaba rival como tal del cuadro coruñés, ya que su incorporación al club blanquiverde es en calidad de técnico de la cantera. Tristán pondrá su experiencia al servicio de los futuros delanteros del Córdoba, jóvenes de edades comprendidas entre infantil y juvenil que podrán aprender de uno de los grandes goleadores de principios de siglo.

"El Córdoba Club de Fútbol refuerza su estructura de cantera con la incorporación de Diego Tristán como nuevo entrenador específico de delanteros. El exfutbolista andaluz se encargará de la tecnificación y desarrollo individual de los atacantes del fútbol 11 blanquiverde, (...) Su llegada se enmarca dentro del proyecto de mejora continua y fortalecimiento de la cantera del Córdoba CF, que busca dotar a sus jugadores de herramientas técnicas, tácticas y mentales para seguir mejorando su proceso formativo. La entidad apuesta firmemente por el talento joven y la formación integral de futbolistas que no solo representen el presente del club, sino que estén preparados para asumir un papel protagonista en un futuro cercano".

El mejor maestro

Después de una brillante carrera como futbolista, Diego Tristán llevaba años desarrollando su carrera de entrenador en equipos como el Atlético Algabeño. Ahora, el exatacante blanquiazul tratará de transmitir a las jóvenes promesas del Córdoba toda la clase que mostró sobre el verde.