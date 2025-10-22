Paul Akouokou, junto a Insua, durante el partido entre la Cultural y el Zaragoza LaLiga Hypermotion

El Zaragoza no levanta cabeza. Sumido en una crisis deportiva, último en la tabla en Segunda y contando ya con un tercer entrenador, tras la llegada de Rubén Sellés, este miércoles sufrió un nuevo varapalo. El centrocampista Paul Akouokou, que fue expulsado en el descanso del partido ante la Cultural Leonesa por golpear el monitor del sistema VAR ha sido sancionado con cuatro partidos. Un castigo que le hará ser baja de cara al encuentro ante el Deportivo del domingo 2 de noviembre a las 21.00 horas en Ibercaja Estadio.

Además de no poder estar en el duelo contra los blanquiazules también se perderá los compromisos ligueros ante Sporting y Granada y frente al Mutilvera en Copa.

Los jueces del Comité de Disciplina han aplicado la norma en su grado menor tras la tarjeta roja que mostró en el descanso Dámaso Arcediano Monescillo al futbolista marfileño de la escuadra aragonesa el sábado ante la Cultural. “Cuatro partidos de suspensión por conductas contrarias al buen orden deportivo”, refleja Disciplina en su resolución, haciendo referencia al artículo 105, el cual indica que la sanción correspondiente es de cuatro a diez encuentros, con multas que oscilan entre 602 y 3.006 euros, si dicha conducta se califica como grave, tal y como ha considerado el Comité al quedar dañada la pantalla.

Akouokou había expresado recientemente su arrepentimiento en redes sociales. "Sé que decepcioné a mucha gente, pido disculpas por el gesto, sobre todo a ustedes, nuestros aficionados. Quise darlo todo, pero perdí el control al golpear el VAR y dejé al equipo en la primera parte. Me arrepiento de verdad. Gracias a los que siguen creyendo en nosotros, prometo levantarme y honrar esta camiseta", escribió en su cuenta de Instagram.

El acta redactada por el árbitro indicó que el marfileño ya había sido amonestado antes, fue expulsado al descanso con tarjeta roja directa "por golpear el monitor del sistema VAR cuando se dirigía al túnel de vestuarios tras la finalización de la primera mitad, quedando la pantalla dañada y sin posibilidad de mostrar imagen alguna".

El trencilla escribió que "en el momento de entrar al túnel de vestuarios observo el daño ocasionado en la pantalla y, durante el descanso, a instancias del VAR, recibo la información sobre el jugador responsable de la acción".