“No sé si podemos hacerlo peor”, dice el director deportivo del Zaragoza

Rubén Sellés dirigió este martes su primer entrenamiento al frente del equipo zaragocista Real Zaragoza

“Ni en los peores sueños esperábamos estar en esta situación. Llevo días sin dormir intentando analizar los problemas. No sé si podemos hacerlo peor en estas diez jornadas. Nos hemos metido en una trayectoria muy negativa, pero creo que tenemos una plantilla compensada. Somos el peor equipo de Segunda, pero no la peor plantilla. Ahora hay que demostrarlo”, manifestó el director deportivo del Zaragoza, Txema Indias, durante la presentación de Rubén Sellés como nuevo técnico del cuadro aragonés.

Seis puntos luce en su casillero el equipo zaragocista, colista de la clasificación con una sola victoria, tres empates y seis derrotas, y a cinco puntos de la permanencia, que marca el Málaga.

El club maño cuenta con el décimo límite salarial más alto de la competición, con 11,3 millones de euros, aunque se trata de uno de los equipos de Segunda que lo han excedido y la cifra real, que será actualizada en el mercado de invierno cuando computen todos los acuerdos comerciales y se lleve a cabo la ampliación de capital, supera los doce millones. Un potencial para pelear al menos por el playoff y, sin embargo, el equipo cierra la tabla. Además, es el menos goleador de la categoría con seis dianas a favor, y el que más ha encajado, con 17 tantos en contra.

La penosa marcha del equipo se llevó por delante a Gabi Fernández, el técnico que dirigió los once últimos partidos del pasado curso y los ocho primeros de la temporada 2025-26. Su segundo entrenador, Mario Jiménez, se sentó en el banquillo en la novena jornada, frente al Almería, ante el que los zaragocistas cayeron (4-2) y el pasado fin de semana, el técnico del filial, Emilio Larraz, tuvo la oportunidad de estrenarse en el fútbol profesional con 57 años. Una experiencia que se quedó en ese duelo con la Cultural Leonesa, ya que el 0-5 provocó un nuevo cambio en el banquillo aragonés.

Ahora toma el mando el valenciano Rubén Sellés, quien, durante su presentación, calificó su llegada a La Romareda de “reto duro y a la vez apasionante y bonito”.

“Me he movido relativamente bien en estos últimos años como entrenador en otros sitios con este tipo de retos y veo muchos rasgos en los que en otros sitios he sido exitoso”, afirmó.

Txema Indias reconoció ser “el responsable de proponer fichajes y entrenadores como Rubén”. “Lo conozco y me agradó”, indicó, pero aclaró que “las decisiones son siempre compartidas”.

El director deportivo también se pronunció sobre el regreso de Larraz al filial: “Con él hablamos la semana pasada. Le respeto muchísimo. Fue valiente y creyó en ponerse contra la Cultural. Nunca le engañamos. No es basarte en un solo resultado. Si hubiéramos ganado, nos hubiéramos sentado con él para ver cuál era la mejor solución para todas las partes”.

Fernando López, director general del club, dijo entender “perfectamente el sentir de la afición y la ciudad” y está convencido de que “Rubén nos puede sacar de esta situación. En esta apuesta sí que vamos a acertar”.