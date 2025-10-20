Top 10 | Los estrenos más catastróficos de entrenadores en Segunda División

Emilio Larraz, en un entrenamiento con el Zaragoza Real Zaragoza

Emilio Larraz se convirtió el pasado sábado en el entrenador que, tras relevar a otro técnico con la temporada ya en marcha, se ha estrenado con peor resultado como local en toda la historia de la Segunda División. El preparador del Zaragoza es el decimocuarto en perder en su debut por cinco goles y el único que lo ha hecho jugando en su propio estadio. Esta es la lista de los estrenos más catastróficos en los banquillos de la categoría de plata:

10. Marcelino García Toral y Claudio Barragán

El técnico asturiano suplió a Julio Velázquez en la última temporada del Villarreal en Segunda (2012-13). En su estreno, en la jornada 22, cayó por 5-0 ante el RM Castilla de Morata, Jesé, Juanfran Moreno y Pedro Mosquera. Tras esa dura derrota el Villarreal era décimo, pero con Marcelino en el banquillo acabó regresando a Primera. El mismo resultado cosechó el exjugador del Dépor cuando asumió el mando del Mirandés en el curso 2016-17. Fue en la jornada 18 contra el Valladolid. Zamoreta (Murcia 1953-54), Manuel Bademunt (Lleida 1967-68) y Guillermo Delgado (Cádiz 1971-72) también arrancaron con derrotas por 5-0.

9. Luis Rodríguez Vaz

Su segundo estreno con el Deportivo, sucediendo a Eusebio Ríos en la jornada 8 de la campaña 1987-88, acabó con un 5-0 ante el Granada en el viejo Los Cármenes. El técnico ourensano ya había asumido la dirección de los blanquiazules en el curso 1981-82 y en su debut también cayó por goleada, 4-0 ante el Salamanca en el Helmántico.

8. Juan Puig

Un hombre de club, un nombre histórico del Levante, conjunto en el que jugó durante más de diez años en las décadas de los 20 y 30 del siglo pasado. También lo dirigió durante siete temporadas en distintas épocas. Asumió la dirección del equipo por última vez en la 16ª jornada del curso 1949-50. El equipo granota cayó estrepitosamente en su visita al Real Murcia (6-1).

7. Gabriel Taltavull

El primero de los debutantes goleados con el Europa barcelonés. El preparador mallorquín, vieja gloria del Atlético Aviación, asumió el mando del conjunto escapulado en la jornada 12 de la temporada 1964-65, en la que cayó por 6-1 en la visita al Sporting de Gijón.

6. Francisco Doménech

Solo tres temporadas después (1967-68), otro técnico del Europa inició su etapa al frente del equipo perdiendo por 6-1. En su caso sucedió en la 26ª jornada y su verdugo fue el Deportivo en Riazor, con sendos dobletes de los hermanos Chapela y tantos de los también vascos José Luis y Aurre.

5. Luis César Sampedro

El técnico arousano que llevó al Nàstic a Primera en 2006 regresó al cuadro tarraconense mediada la temporada 2009-10 para ocupar el lugar del destituido César Ferrando. Corría la jornada 28 y el conjunto catalán debía visitar al Levante. En el Ciutat de València, el cuadro granota pasó por encima del Gimnàstic (6-1).

4. Juan Carlos Oliva

Luis César acabó aquella temporada en el cargo y empezó la siguiente (2010-11). Fue destituido tras 15 jornadas de la 2010-11, cuando el conjunto tarraconense era ‘farolillo rojo’. En un hecho sin precedentes en la historia del fútbol, su sucesor también se estrenó perdiendo por 6-1. En el caso del técnico ilerdense la derrota se produjo frente al Granada en el Nuevo Los Cármenes. A pesar de ello, Oliva acabó dejando al Nàstic en Segunda.

3. Emilio Larraz

El entrenador zaragozano sucedió como interino a Gabi Fernández en el conjunto maño la pasada semana. La derrota sufrida el sábado (0-5) ante la Cultural Leonesa en el Ibercaja Estadio le sitúa como peor debutante en un banquillo como local en la historia de la categoría de plata.

2. Guillermo Delgado

El peruano asumió en dos ocasiones la dirección técnica del Cádiz como interino. En la primera ocasión (1970-71), sucedió a León Lasa a solo dos jornadas del final de la competición. El equipo gaditano fue vapuleado por el Rayo Vallecano (6-0), con el que firmó un hat-trick el exdeportivista Veloso. La segunda fue la ya mencionada anteriormente, un 5-0 ante la ‘Cultu’.

1. Álvaro Pérez

El mindoniense se afincó en la Comunidad Valenciana después de doce campañas como jugador en el conjunto ché. Entrenó a Villarreal, Vall d’Uxó, Orihuela, Hellín o Cartagena y dirigió al Levante en tres etapas diferentes. La última de ellas, en la campaña 1976-77, comenzó tras el despido de Ramón Miralles, con ocho jornadas por delante. Su debut se saldó con un 6-0 frente al Alavés en Mendizorroza. El Levante acabó bajando a Segunda B.