Emilio Larraz dirigiendo un partido en esta campaña @RealZaragoza

Los ánimos siguen caldeados en el Zaragoza, el colista de Segunda y tras la manita sufrida en la pasada jornada ante la Cultural Leonesa, el club decidió mandar de vuelta a Emilio Larraz al filial. Este había sustituido a Gabi, tras su despido el pasado 12 de octubre, como entrenador del primer equipo.

Pero a rey muerto rey puesto y tras barajar varias opciones los dirigentes se han decantado por Rubén Sellés. El técnico valenciano firma por lo que resta de curso, con opción a uno más. Este fue recientemente destituido del Sheffield United de la Segunda División de Inglaterra tras perder los seis primeros partidos ligueros.

En el comunicado indican que "cuenta con experiencia en diferentes países —como Grecia, Rusia, Azerbaiyán, Noruega y Dinamarca. En 2022 tuvo la oportunidad de convertirse en primer entrenador del Southampton en la Premier League, donde en su debut logró una meritoria victoria en Stamford Bridge frente al Chelsea (0-1)".

El duro correctivo sufrido ante el conjunto del Reino de León (0-5) fue suficiente para que desde la propiedad se acordase el regreso de Larraz al equipo B maño, con el que lleva al mando ya cinco campañas.

Con el Zaragoza como farolillo rojo de la competición y que estrenará ante el Sporting de Gijón el tercer entrenador de la temporada, la afición se encuentra en pie de guerra y prepara movilizaciones derivadas de la actual situación por la que atraviesa el club.