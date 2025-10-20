Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

El Zaragoza devuelve a Emilio Larraz al banquillo del filial y ficha a Rubén Sellés

El técnico subió del B para dirigir al primer equipo, tras el despido de Gabi. El nuevo entrenador llega del Sheffield United, de la segunda inglesa

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
20/10/2025 19:48
Emilio Larraz dirigiendo un partido en esta campaña
Emilio Larraz dirigiendo un partido en esta campaña
@RealZaragoza

Los ánimos siguen caldeados en el Zaragoza, el colista de Segunda y tras la manita sufrida en la pasada jornada ante la Cultural Leonesa, el club decidió mandar de vuelta a Emilio Larraz al filial.  Este había sustituido a Gabi, tras su despido el pasado 12 de octubre, como entrenador del primer equipo. 

Emilio Larraz, en un entrenamiento con el Zaragoza

Top 10 | Los estrenos más catastróficos de entrenadores en Segunda División

Pero a rey muerto rey puesto y tras barajar varias opciones los dirigentes se han decantado por Rubén Sellés. El técnico valenciano firma por lo que resta de curso, con opción a uno más. Este fue recientemente destituido del Sheffield United de la Segunda División de Inglaterra tras perder los seis primeros partidos ligueros. 

En el comunicado indican que "cuenta con experiencia en diferentes países —como Grecia, Rusia, Azerbaiyán, Noruega y Dinamarca. En 2022 tuvo la oportunidad de convertirse en primer entrenador del Southampton en la Premier League, donde en su debut logró una meritoria victoria en Stamford Bridge frente al Chelsea (0-1)". 

El duro correctivo sufrido ante el conjunto del Reino de León (0-5) fue suficiente para que desde la propiedad se acordase el regreso de Larraz al equipo B maño, con el que lleva al mando ya cinco campañas. 

Chacon cultu

El golazo de falta de Chacón para incendiar Zaragoza

Con el Zaragoza como farolillo rojo de la competición y que estrenará ante el Sporting de Gijón el tercer entrenador de la temporada, la afición se encuentra en pie de guerra y prepara movilizaciones derivadas de la actual situación por la que atraviesa el club. 

