El ex del Dépor Borja Jiménez hace volar al Sporting

Los jugadores del Sporting celebran la victoria frente al Valladolid (2-3) Real Sporting

Borja Jiménez ha convertido al Sporting de Gijón, sumido en una crisis de resultados antes de su llegada, en un equipo ganador nada más tomar las riendas de la plantilla asturiana. Los rojiblancos, que encadenaron cinco derrotas que desembocaron en el despido de Asier Garitano, solo saben ganar con el exentrenador del Deportivo en el banquillo. Dos partidos ha dirigido el abulense y ambos han acabado del lado sportinguista, que en apenas catorce días ha pasado de estar a un punto del descenso y a cuatro del playoff, a abrir una distancia de cinco puntos con la zona de peligro y dar caza al Valladolid, que es quien ocupa la última plaza que permite disputar la promoción de ascenso a Primera División.

“Tras dos victorias ante dos rivales de arriba entiendo que la gente se ilusione, es lícito y muy bonito, siempre es mejor vivir en la victoria y no en la derrota, pero no podemos olvidar de dónde venimos hace apenas 10 días”, recordó Borja Jiménez en la sala de prensa del Nuevo José Zorrilla, tras la victoria de su equipo del pasado domingo en Valladolid (2-3).

Los pucelanos afrontaron el duelo como cuartos, con quince puntos, y el Sporting, como el duodécimo, con doce.

Una semana antes, el abulense se estrenó como técnico rojiblanco en El Molinón ante otro de los candidatos al ascenso, el Racing de Santander. El bloque cántabro llegó a aquel enfrentamiento como colíder, junto al Deportivo, con 16 puntos, mientras que el equipo asturiano estaba instalado en la decimoquinta plaza con nueve unidades. Fue un intenso partido, con un final polémico y tres futbolistas expulsados (Kevin Vázquez en el Sporting y Michelin y Sangalli en el cuadro racinguista) que se llevaron los locales (2-1).

Seis puntos de seis posibles han sumado los rojiblancos desde que Borja es el entrenador, cuando durante los cinco últimos de la era Garitano no se embolsaron ninguno.

“Lo dije en mi presentación, el equipo siempre ha dado muestras de talento en ciertas cosas obligatorias en un equipo. Mentalmente atravesaban un momento complicado, porque las derrotas te llevan a ello, y hemos trabajado principalmente la cabeza. Ahora parecerán mejores que hace quince días, pero son los mismos”, recordó el extécnico blanquiazul el pasado domingo tras el triunfo en Valladolid, un club al que estuvo a punto de dirigir en verano, pero con el que finalmente no alcanzó un acuerdo, lo que provocó el desembarco del uruguayo Guillermo Almada a Zorrilla.

Mayor efectividad

Una mayor efectividad y pegada de cara a la portería contraria han sido las claves del Sporting de Borja Jiménez, ya que los números en ataque y en defensa han sido similares, respecto a los de los cinco enfrentamientos anteriores, que se saldaron con derrota para el conjunto asturiano.

La escuadra gijonesa efectuó 62 remates, de los que 26 fueron entre los tres palos, en los últimos partidos con Asier Garitano. La media de chuts por partido fue de 12,4 en cada uno de esos cinco encuentros, mientras que 5,2 encontraron el arco. Todo ello para conseguir siete goles, es decir, 1,4 por duelo.

El choque más escandaloso fue el Sporting-Burgos, en el que los locales dispararon 29 veces, ocho entre los tres palos, mientras que los visitantes remataron en diez ocasiones, con cinco a puerta. Sin embargo, el triunfo fue para los castellanos (2-3).

En esos duelos, los pupilos de Asier Garitano recibieron 71 remates (14,2 de media por partido), 32 entre los tres palos (6,4).

Con Borja en el banquillo el Sporting ha necesitado menos disparos para marcar más goles. Ha efectuado 16 remates (ocho de media) y ocho a puerta (cuatro) para marcar cinco tantos, con una media de 2,5 por encuentro.

Por el contrario, ha recibido 30 remates (quince) y ocho entre los tres palos (cuatro de media), pero ha encajado tres dianas (1,5). Números similares, pero con mayor premio para los rojiblancos.