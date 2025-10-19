Uno por uno del rival | Talento, versatilidad y fondo de armario en la fuerte apuesta del Racing de Santander

Andrés Martín e Inigo Vicente celebran un gol del Racing de Santander LaLiga Hypermotion

José Alberto, entrenador del Racing de Santander, dispone de una plantilla amplia y versátil que mezcla juventud y experiencia, cantera y fichajes de calado. El equipo cántabro cuenta con competencia en casi todas las posiciones y varios jugadores con polivalencia que permiten cambiar sistemas sin perder estabilidad. El Racing ha reforzado el centro del campo, ha añadido alternativas en defensa y ha traído gol con Asier Villalibre. Es un equipo configurado para dar un paso más y luchar por el ascenso directo tras la decepción del pasado curso con la eliminación en el playoff.

Jokin Ezkieta. 29 años. Portero navarro que afronta su cuarta temporada en Santander. Llegó procedente del Athletic y se ganó la titularidad tras aprovechar su oportunidad en la 2022-23. Desde entonces se ha consolidado como un seguro bajo palos. Titular indiscutible con José Alberto y con contrato hasta 2027.

Plamen Andreev. 21 años. Guardameta búlgaro cedido por el Feyenoord. Internacional sub-21 y con experiencia en el fútbol de su país. Suplente de Ezkieta, aporta proyección de futuro y asegura competencia en la portería.

Laro Gómez. 19 años. Portero del filial que ya ejerció de tercer guardameta. La pasada temporada jugó cedido en el Escobedo en Segunda RFEF.

Clément Michelin. 28 años. Lateral derecho francés, con pasado en la Ligue 1 y en las categorías inferiores de Francia. Llegó libre tras su etapa en el Girondins de Burdeos. Jugador de vocación ofensiva, aunque las lesiones han limitado su continuidad. Será baja contra el Dépor tras ser expulsado ante el Sporting.

Álvaro Mantilla. 25 años. Defensa cántabro, renovado hasta 2028. Puede jugar como lateral derecho o central. José Alberto lo reconvirtió al costado, donde destacó antes de sufrir varias lesiones durante la pasada campaña. En la 2024-25 acabó como titular y así ha comenzado la presente temporada. Es formado en el club y cuenta con buena lectura defensiva. Es uno de los capitanes.

Pablo Ramón. 24 años. Central mallorquín cedido procedente del Espanyol, con pasado en la cantera del Real Madrid. Puede actuar también como lateral derecho. Recuperado tras una larga lesión de rodilla. “Hacía la vida que no jugaba 45 minutos”, dijo en julio antes de salir cedido. Titular en las dos últimas jornadas.

Javi Castro. 25 años. Central madrileño que llegó libre del Alcorcón en 2024 tras ser uno de los jugadores más destacados del conjunto alfarero. Sólido y con buena colocación, suele ofrecer regularidad en el Racing de José Alberto, para el que fue importante durante la temporada pasada. Seis titularidades en lo que va de Liga.

Manu Hernando. 27 años. Central palentino, formado en el Real Madrid. Vivió una primera cesión en el Racing en la 2019-20 y regresó en 2024 tras pasar por la Ponferradina, el Tondela y el Amorebieta. Defensa expeditivo y de la confianza del técnico. También titular en seis partidos de la presente campaña.

Facundo González. 22 años. Central zurdo uruguayo cedido por la Juventus. Campeón del mundo sub-20 con su selección. Aporta físico, contundencia y criterio. “Me voy a dejar todo para tener la posibilidad de ir al Mundial 2026”, dijo en su presentación.

Jorge Salinas. 18 años. Lateral o central zurdo, internacional sub-19. Una de las apariciones más destacadas de la cantera. Combina madurez táctica con buena salida de balón. Sin embargo, será baja contra el Dépor, ya que sufre una lesión ósea en la rama mandibular izquierda y la fractura de varias piezas dentales.

Mario García. 22 años. Lateral izquierdo cántabro, formado en el Racing. Alternó filial y primer equipo antes de asentarse en la plantilla profesional en la 2024-25. Renovado hasta 2027, es un jugador de recorrido, energía y perfil ofensivo. Será titular ante el Dépor salvo sorpresón.

Iñigo Sainz-Maza. 27 años. Centrocampista cántabro y primer capitán del Racing. En el club desde niño, es una de las figuras más representativas del equipo. Centra su juego en el equilibrio y la recuperación. Tiene contrato hasta 2028. Marcó el gol en Riazor que le dio el triunfo al Racing en el partido aplazado de la 2021-22 que cambió la dinámica de ambos equipos.

Aritz Aldasoro. 26 años. Mediocentro guipuzcoano, formado en la Real Sociedad, con la que logró el ascenso a Segunda y llegó a ser capitán del filial. Llegó al Racing en 2023 y ha sido pieza habitual por su fiabilidad táctica y trabajo sin balón. Es otro de los capitanes y suma siete titularidades en este curso.

Maguette Gueye. 23 años. Mediocentro senegalés, fichado en mitad de la 2024-25 del FK Partizani albanés. Renovado hasta 2029. Aporta físico y recorrido, aunque las lesiones han frenado su progresión tras dejar una gran impresión en sus primeros partidos como racinguista.

Gustavo Puerta. 22 años. Internacional colombiano, fichado del Bayer Leverkusen por una cifra cercana a los cuatro millones. Uno de los traspasos más ambiciosos en la historia reciente del Racing. Mediocentro de despliegue, con buen pie y visión de juego. José Alberto lo está introduciendo poco a poco en el once.

Peio Canales. 20 años. Mediocentro o mediapunta vizcaíno, cedido por el Athletic. Combina técnica y movilidad. El club bilbaíno lo considera un jugador con potencial para ser protagonista en el primer equipo y el Racing, una apuesta estratégica. Canales fue un fijo para el técnico hasta que se marchó al Mundial sub-20 junto a Mella. Vuelve esta jornada.

Sergio Martínez. 18 años. Internacional sub-19. Mediocentro con gran proyección que alterna el primer equipo y el filial. Producto de la cantera.

Iñigo Vicente. 27 años. Mediapunta o extremo izquierdo vizcaíno, formado en Lezama. Llegó en 2023, fue el máximo asistente de Segunda en la 2023-24 y es uno de los pies más finos de la categoría de plata. Figura clave por su creatividad y balón parado. El fútbol del Racing pasa por sus botas.

Andrés Martín. 26 años. El andaluz es extremo derecho o segundo punta. El Racing ejecutó su traspaso definitivo al Rayo Vallecano en 2024 por una cifra cercana a los dos millones de euros. Jugador de talento y pegada, vital en la producción ofensiva tanto por sus goles como por sus asistencias. Su zurda es clave en las aspiraciones del Racing.

Marco Sangalli. 33 años. Extremo o interior donostiarra. Renovó tras una primera etapa sólida en el club. Polivalente y trabajador, puede jugar de lateral o extremo derecho. Su experiencia aporta equilibrio al vestuario, aunque será baja ante el Dépor por sanción.

Yeray Cabanzón. 22 años. Mediapunta o extremo cántabro que regresó tras una prolífica cesión a la Ponferradina. Vertical y rápido, busca consolidarse en la rotación del equipo pese a la competencia en el ataque.

Suleiman Camara. 24 años. Extremo hispano-gambiano, fichado del Ibiza en 2024. Internacional absoluto con Gambia. Rápido y con desborde, aunque irregular en la toma de decisiones. Rol residual por el momento.

Asier Villalibre. 28 años. Delantero vizcaíno cedido por el Alavés. Conocido por su carisma y compromiso, ha comenzado el curso con cinco goles y se ha convertido en referente ofensivo, con permiso de la gran aparición de la temporada en el Racing: Jeremy.

Jeremy Arévalo. 20 años. Delantero o extremo hispano-ecuatoriano. Polivalente, veloz y con buen físico. Se quedó en la plantilla pese a tener opciones de salida. Es la gran sorpresa del inicio de curso, con cinco goles y sensación de peligro constante.