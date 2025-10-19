José Alberto: "Jokin Ezkieta ha demostrado el gran portero que es"

José Alberto (d) charla con Antonio Hidalgo antes del Racing-Dépor Fernando Fernández

Jokin Ezkieta fue uno de los nombres propios del triunfo del Racing de Santander sobre el Deportivo (2-1). El guardameta racinguista efectuó cinco paradas que fueron claves para que su equipo se impusiera en El Sardinero. Una labor que el técnico verdiblanco, José Alberto, elogió en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Jokin ha demostrado el gran portero que es, al nivel de poder dar puntos al equipo y aparecer en el momento más crítico", indicó el preparador de la escuadra cántabra sobre la sobresaliente actuación del arquero.

Sexto gol de Jeremy Arévalo: "Jeremy tiene que mantener la regularidad, los pies en el suelo y seguir trabajando como hasta ahora. Nadie duda de su talento y este año ha dado un paso más".

Líder provisional, a la espera de que el Cádiz juegue el lunes: "Estamos súper tranquilos. Hemos hecho nuestro mejor partido, tenemos posibilidades para seguir mejorando y ese es el camino que recorreremos. De nada vale mirar la clasificación, solo vale ir a ganar al Mirandés".

Superioridad: "Cuando nuestros jugadores brillan, el colectivo brilla, y es más fácil superar a un gran equipo como el Dépor".

Análisis: "Hemos seguido el plan de partido a la perfección y es difícil hacerlo cuando te pones en inferioridad, y eso habla muy bien de todo el equipo. Tenemos que confiar en lo que hacemos como lo hemos hecho hoy".