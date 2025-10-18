Panichelli, de golear en Anduva a poner en jaque al PSG: el antológico cabezazo del pichichi de la Ligue 1

Joaquín Panichelli celebra un gol con el Estrasburgo al PSG RCSA

Hace algo más de medio año, Joaquín Panichelli se enfrentaba al Deportivo en Anduva como delantero del Mirandés. Ahora, ese mismo futbolista argentino de 23 años se ha convertido en la sensación de la Ligue 1. Es el ‘9’ del Estrasburgo, es el máximo goleador del campeonato y viene de firmar un doblete frente al todopoderoso PSG.

Su primer tanto fue uno de esos goles que ya no se suelen ver por la potencia del cabezazo. Centro desde la banda derecha de Guela Doue, salto imponente y testarazo desde la altura del punto de penalti que se coló con fuerza en la portería defendida por Lucas Chevalier. Además, en el salto se impuso a Ilia Zabarnyi, un central ucraniano por el que el PSG pagó más de 60 millones al Bournemouth inglés el pasado verano. Más tarde, completó la noche con un segundo tanto, esta vez llegando desde atrás para rematar al primer toque.

Que salvajada lo de Panichelli☄️💥 pic.twitter.com/jKfZUjbq9P — guridismooo1921 (@guridismo1921) October 17, 2025

"Es un orgullo y algo muy lindo convertir goles en una liga tan competitiva, con tantos buenos jugadores y para mí es muy importante poder ayudar a mi equipo con goles", comentó al término del 3-3 ante el PSG en el Parque de los Príncipes.

Y es que el ex de River Plate suma siete goles en las ocho primeras jornadas de la Ligue 1. En las dos últimas ha marcado cuatro, dos al PSG y dos al Lyon, y ya suena como posible convocado por la selección argentina de Lionel Scaloni. El Alavés, propietario de sus derechos hasta este verano, lo había cedido al Mirandés la pasada temporada. En Anduva dejó 21 goles y 8 asistencias en 44 partidos, un rendimiento sobresaliente que permitió al Mirandés soñar con el ascenso a Primera y llamó la atención del Estrasburgo, dispuesto a pagar en torno a 16,5 millones de euros. Una cantidad que hoy parece una ganga.

Panichelli ha pasado de ser una de las revelaciones de Segunda División en la 2024-25 a un delantero de élite europea. Y el siguiente paso podría llegar pronto. El Estrasburgo pertenece al grupo propietario del Chelsea y no sería extraño que el verano próximo el argentino siguiera el camino desde Alsacia a Stamford Bridge, o a otro club potente de Europa. Además, el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y Panichelli sigue haciendo méritos para que Scaloni descuelgue el teléfono y le pegue una llamada.