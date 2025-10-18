La previa de la jornada 10: Larraz debuta en un duelo de urgencias

Emilio Larraz, técnico del Zaragoza, durante la rueda de prensa previa al partido con la Cultural Real Zaragoza

Este sábado arrancará con una de las grandes sorpresas de la competición, el recién ascendido Ceuta, que tras comenzar el curso con tres derrotas, exhibe la mejor racha de la categoría de plata en las seis últimas citas. Enfrente le espera un rival que la pasada campaña jugó el playoff y que ahora está en descenso. A continuación, saltará al césped un histórico como el Zaragoza, que una temporada más no cumple las expectativas y que estrena entrenador. La jornada la cerrará el lunes el Cádiz de Gaizka Garitano, que el pasado fin de semana asaltó el liderato.

La sorpresa, ante un rival tocado por una grave lesión

Ceuta (14º - 12 puntos) – Mirandés (19º - 9 puntos)

Hoy, 16.15

El equipo ceutí es el mejor de las seis últimas jornadas y ha mantenido a cero su portería durante los últimos cuatro partidos. El cuadro que entrena José Juan Romero puede recuperar a Obeng, Juanto Ortuño y Almenara. Enfrente le espera un Mirandés que lleva cinco jornadas sin ganar, en puestos de descenso y que ayer conoció que Pablo López no jugará más este curso por la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda.

Pulso por todo lo bajo en el inicio de una nueva era

Zaragoza (22º - 6 puntos) – Cultural Leonesa (21º - 8 puntos)

Hoy, 18.30

De “muy pasional y un auténtico partidazo” califica Ziganda, técnico de la Cultu, el duelo en La Romareda. Se miden el colista y el penúltimo clasificado en el estreno de Emilio Larraz en el Zaragoza, quien asegura que “hay plantilla para hacer cosas chulas”. El cuadro leonés tiene las bajas de Satrústegui y Tresaco.

Un duelo en riesgo de suspensión a petición del Huesca

Real Sociedad B (18º - 9 puntos) – Huesca (8º - 13 puntos)

Hoy, 21.00

El duelo entre el filial donostiarra y el cuadro aragonés puede convertirse en el primer aplazado de la temporada después de que el Huesca haya solicitado la suspensión debido a un virus que afecta a la práctica totalidad de la plantilla.

El resucitado Málaga amenaza la ‘ganga’ de Butarque

Leganés (15º - 11 puntos) – Málaga (16º -11 puntos)

Mañana, 14.00

El cuadro andaluz resurgió con el 3-0 contra el Dépor que cortó su racha de cuatro derrotas seguidas. Enfrente le espera un recién descendido que no termina de carburar y que aún no ha ganado en su campo, donde ha sumado dos empates y dos derrotas.

Los orelluts, a seguir sin perder con Pablo Hernández

Castellón (11º - 12 puntos) – Albacete (17º - 10 puntos)

Mañana, 16.15

Los orelluts registran tres triunfos y un empate, desde la llegada al banquillo de Pablo Hernández. El cuadro manchego encadena dos semanas sin ganar. Alberto González, técnico del Albacete, define al Castellón como un equipo “diferente” y “complicado” por su estilo.

El Pucela, sin Garriel para tres meses, ante otro histórico

Valladolid (4º - 15 puntos) – Sporting (12º - 12 puntos)

Mañana, 16.15

El equipo de Gillermo Almada pierde a Iván Garriel para los tres próximos meses por una lesión en su rodilla izquierda y a Iván Alejo para este partido por sanción. El lateral derecho lo puede ocupar el exdeportivista Trilli y recupera a Maroto. El técnico sportinguista, Borja Jiménez, ve a sus jugadores “liberados” tras el triunfo sobre el Racing en su estreno. Tiene la baja de Kevin Vázquez por sanción.

Derbi andaluz entre dos escuadras al alza

Córdoba (13º - 12 puntos) – Almería (6º - 15 puntos)

Mañana, 18.30

Se enfrentan dos de los equipos más en forma. El Almería ha sumado diez de los doce últimos puntos. Por su parte, el Córdoba ha registrado dos triunfos y dos empates en sus cuatro últimas citas. “No tenemos miedo”, avisa el técnico verdiblanco, Iván Ania.

La buena dinámica canaria ante la impotencia armera

Las Palmas (5º - 15 puntos) – Eibar (10º - 12 puntos)

Mañana, 21.00

Las lesiones han mermado al cuadro canario. Aun así, el presidente Miguel Ángel Ramírez se muestra “encantado” con el equipo, en puestos de playoff. Viene de sumar cuatro puntos de seis y enfrente le espera un Eibar que ha logrado dos puntos de los últimos nueve y que aún no ha ganado a domicilio. “Hay que estar perfectos” para puntuar avisa Beñat San José, que pierde a Álvaro Rodríguez por una rotura fibrilar.

Un cadista de cuna pone a prueba al líder

Cádiz (1º - 18 puntos) – Burgos (9º - 12 puntos)

Lunes, 20.30

Criado en Rota y con pasado en la cantera gaditana, Fer Niño, máximo goleador del cuadro burgalés, será la principal amenaza para el Cádiz. El equipo que entrena Gaizka Garitano defiende, en el duelo que cerrará la jornada, su liderato obtenido el pasado fin de semana. El equipo andaluz suma cuatro triunfos y un empate en su casa y el Burgos encadena dos derrotas seguidas.