El próximo rival del Dépor es una apisonadora en las segundas partes

Villalibre (i), del Racing, celebra su gol frente al Málaga, que se produjo en el minuto 61 Real Racing Club

El duelo que protagonizarán el Racing de Santander y el Deportivo en El Sardinero huele a festival goleador. En el estadio cántabro medirán sus fuerzas dos de las tres escuadras más realizadoras de Segunda División. El equipo de José Alberto es una máquina de perforar porterías rivales, con 22 dianas en las nueve jornadas disputadas, mientras que el conjunto coruñés tiene el tercer mejor ataque, con 17 tantos, tras los santanderinos y el Almería, que lleva 18 dianas.

La pegada de ambas escuadras sobresale aún más en las segundas partes, sobre todo en el caso del Racing. El conjunto verdiblanco es un rodillo tras el descanso de los partidos. El bloque de José Alberto ha materializado 18 de sus 22 goles en los segundos 45 minutos, mientras que el Deportivo ha firmado diez.

Solo cuatro dianas han conseguido los racinguistas durante las primeras partes. Dos las registraron en la primera jornada, cuando Villalibre y Andrés Martín allanaron el triunfo sobre el Castellón (3-1) con sendos goles en los minutos 6 y 39.

La visita de los cántabros a Albacete en la segunda cita fue un espectáculo ofensivo (2-3). Los cinco tantos se produjeron en la segunda mitad.

En el tercer encuentro, los de José Alberto arrollaron al Ceuta (4-1) con dos goles en cada mitad. Fue la última vez que el Racing vio puerta durante los primeros 45 minutos.

En Almería, el equipo entrenado por Rubi se marchó al descanso con un 2-0, pero vio cómo los verdiblancos daban la vuelta al marcador (2-3) en el segundo acto.

Peor le fue al cuadro racinguista en la visita de la Cultural a El Sardinero. El cuadro local se vio arrollado y quiso reaccionar en la segunda mitad, pero cayó 2-4.

De nuevo, en el 2-2 en Córdoba, todos los tantos llegaron tras el descanso, así como en la derrota con el Andorra (1-2).

El Málaga aguantó hace dos jornadas a los racinguistas hasta el minuto 61, cuando cayó el primero de los tres goles (3-0).

La pasada semana, los santanderinos perdieron en Gijón (2-1), donde los locales marcaron en los minutos catorce y 64 y la escuadra visitante, en el 75.

Deportivistas

El cuadro coruñés también ha sumado muchos puntos en las segundas mitades.

Eddahchouri y Escudero marcaron en los minutos 51 y 90+1 en el 1-3 en Granada.

En el 2-2 en Leganés, las dos dianas blanquiazules llegaron en la segunda mitad, tras irse 2-0 al descanso.

El gol de Barcia en el 1-0 contra el Sporting se produjo cuando expiraba el partido.

Tres de los cinco goles que el Dépor le endosó al Mirandés también tuvieron lugar en los segundos 45 minutos, así como el que puso la guinda al 4-0 con el Huesca en Riazor.

La última diana de los herculinos fue el espectacular golazo de Yeremay en el 1-1 frente al Almería, que se produjo en el minuto 62.