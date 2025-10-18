Oficial | Aplazado el Huesca-Real B por un virus en el equipo aragonés

Imagen del Deportivo-Huesca de Riazor esta temporada QUINTANA

La jornada 10 de LaLiga Hypermotion registra el primer partido aplazado de la temporada 2025-26. Será por una causa de fuerza mayor después de que el Huesca solicitase de manera oficial a la RFEF en la mañana de este sábado la suspensión del encuentro que debía enfrentar al club aragonés con la Real Sociedad B a las 21.00 horas.

El motivo es la indisposición de "prácticamente la totalidad de la plantilla", como apuntan desde El Alcoraz, debido a un virus que le impediría a Guilló contar con la mayoría de sus jugadores. El Huesca se acoge a uno de los artículos del Reglamento General de la propia RFEF al entender que no dispone del número mínimo de jugadores disponibles para afrontar el duelo.

A mediodía, el Juez de Competición decidió acceder a la petición remitida desde El Alcoraz y ambas partes quedan ahora pendiente de que se fije la nueva fecha del choque.

Comunicado del Huesca

"La SD Huesca informa de que ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol la suspensión del encuentro correspondiente a la jornada 10 de LaLiga Hypermotion, que debía disputarse este sábado ante la Real Sociedad B, debido a un virus gastrointestinal que afecta a prácticamente la totalidad de la plantilla.

El club ha presentado la solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 262.3 del Reglamento General de la RFEF, al no contar con el número mínimo de jugadores disponibles, tras la valoración de los servicios médicos, que han determinado la imposibilidad de afrontar el partido con las debidas garantías.

Por este motivo, los autocares de aficionados que tenían previsto salir a las 9:30 horas rumbo a San Sebastián para acompañar al equipo retrasan por el momento su salida una hora, a la espera de una resolución definitiva".