José Alberto, sobre el Dépor: “Tienen muchas armas ofensivas, pero nosotros no tenemos miedo a nadie"

José Alberto, en rueda de prensa Racing Club

El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, analizó en rueda de prensa el duelo ante el Deportivo en El Sardinero. El técnico afirmó que, por la forma de jugar de su equipo y del de Antonio Hidalgo, el encuentro del domingo es uno de los mejores partidos de la categoría.

Partido: “Tenemos un partido muy bonito, en nuestra casa, ante un gran rival y estamos motivados e ilusionados por él. Es uno de los mejores partidos que se pueden ver en Segunda División. Dos equipos similares en ciertas cosas, que pueden ganar a cualquier rival por el talento de sus futbolistas, con una propuesta ofensiva… Es un partidazo”.

Arana: “Recibió un golpe muy fuerte en Gijón y no pudo entrenar los primeros días de la semana, hoy se encontraba mejor y veremos mañana cómo está”.

Fichajes: “La exigencia es máxima para todos y valoramos el rendimiento colectivo e individual. Todos los fichajes van creciendo día a día, conociendo la idea y sintiéndose mejor. Necesitan seguir creciendo, su mejor versión está por llegar”.

Hidalgo: "Prevemos un partido igualado, tienes que estar muy concentrado, porque ante rivales con tanto talento, a la mínima te pueden hacer daño” Más información

Aldasoro: “Todos somos conscientes de que Aldasoro no está en su mejor nivel, y el primero es él. Soy muy optimista con él, tenemos que ayudarle a que cada día esté mejor”.

Jeremy: “Es una de las mejores noticias que estamos teniendo. Tiene que seguir creciendo, tiene muchísimo margen para hacerlo para ser más completo. Está haciéndolo realmente bien”.

Sergio: “Estoy muy contento y me está sorprendiendo muchísimo la madurez con la que está asimilando todo Sergio. Tiene que estar con nosotros, convivir con nosotros y a partir de ahí iremos tomando decisiones. Si viene con nosotros es porque tiene opciones de participar”.

Objetivo: “El equipo se cree lo que hacemos. La última jugada de Gijón es una demostración de que el equipo cree y va con todo hasta el final. Y el equipo va a seguir creciendo y haciéndolo bien. Estoy convencido de que lo vamos a conseguir”.

Inicio de liga: “Hemos empezado muy bien y desde dentro a veces nos fustigamos, pero cuando hablo con gente de fuera, nos valoran siempre mucho más de lo que lo hacemos nosotros”.

Dépor: “Tiene un equipazo, un gran entrenador con muchos recursos, han apostado por mantener jugadores clave… Y eso es una muestra clara de que quieren intentar el ascenso. Es un equipo atrevido, valiente, con un talento descomunal, muy bien armado, con un gran balón parado ofensivo, que transitan bien… tienen muchas armas ofensivas, pero nosotros no tenemos miedo a nadie”.

Segunda División: “En esta categoría son muy importantes las rachas, no entrar en dinámicas negativas y salir de ellas cuanto antes”