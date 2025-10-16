El trío del Racing que amenaza la fragilidad defensiva del Dépor

Andrés Martín, del Racing de Santander, celebra un gol Real Racing Club

El Deportivo necesita recuperar la solidez defensiva que le permitió dejar su portería a cero en la mitad de las seis primeras jornadas de la temporada 2025-26. El cuadro blanquiazul ha pasado de mostrarse rocoso y seguro atrás a encajar goles en sus tres últimos compromisos, en Eibar (1-1), frente al Almería en Riazor (1-1) y en La Rosaleda, contra el Málaga (3-0). Este domingo visita El Sardinero, donde le espera una prueba de fuego, el Racing de Santander, que es el equipo más realizador de Segunda División, y que cuenta con tres de los siete máximos artilleros del campeonato, Andrés Martín, pichichi de Segunda División con seis goles, y Asier Villalibre y Jeremy Arévalo, que han anotado en cinco ocasiones.

Andrés Martín, que afronta su tercera campaña en la escuadra cántabra, mantiene su protagonismo ofensivo del pasado curso, cuando explosionó a todos los niveles. El extremo derecho sevillano fue el tercer máximo goleador de la categoría de plata con 16 dianas y el máximo asistente con 17 pases de gol. Todo esto, en los 41 partidos de la liga regular que disputó, con una media de 0,39 tantos y 0,41 asistencias por encuentro.

El andaluz disputó los noventa minutos frente al Dépor tanto en el partido de Riazor (1-2), que provocó el despido de Imanol Idiakez, como en el choque de la segunda vuelta, en El Sardinero (2-1), pero no marcó en ninguno de ellos, aunque sí dio una asistencia en el duelo en tierras herculinas.

El pichichi

En la presente temporada, Andrés Martín ha sido titular en las nueve jornadas y ha firmado media docena de goles y ha asistido a sus compañeros en dos ocasiones, con una media de 0,67 tantos y 0,22 asistencias por partido.

El andaluz arrancó el curso como un tiro. Materializó un doblete en el 3-1 con el que el Racing estrenó la Liga frente al Almería. En la siguiente cita, en Albacete (2-3), anotó la primera diana de los verdiblancos.

Tras no ver portería ni asistir en los dos siguientes compromisos, contra el Ceuta (4-1) y en Almería (2-3), marcó un gol en la derrota frente a la Cultural Leonesa (2-4) y consiguió el primer tanto y asistió a Sangalli en el segundo en el 2-2 en Córdoba.

De nuevo, se quedó en blanco en la derrota con el Andorra (1-2), pero en los dos últimos duelos, anotó una diana frente al Málaga (3-0) y asistió en la derrota con el Sporting del pasado fin de semana (2-1).

El Búfalo, a tope

Asier Villalibre fue uno de los grandes fichajes del pasado verano. El delantero de Gernika se convirtió en el segundo refuerzo del equipo cántabro de cara a la temporada 2025-26. El 8 de agosto firmó su cesión, desde el Alavés, con una opción de compra no obligatoria.

Su llegada a El Sardinero se vio rodeada de ciertas dudas por sus números discretos de la pasada temporada.

En la campaña 2023-24, el vizcaíno disputó 503 minutos en Primera División con el Athletic Club en 18 partidos y marcó dos goles. Tuvo un rol bastante secundario, sin embargo, brilló en la Copa del Rey, en la que anotó seis dianas, incluidos sendos dobletes en el 0-3 contra el Eibar en dieciseisavos de final y en el 2-0 frente al Alavés en octavos. Se proclamó campeón de la competición copera con los Leones.

El pasado curso, se marchó traspasado al Alavés, pero tuvo menos peso del esperado. Apenas jugó 324 minutos en 16 partidos en Primera División, solo fue titular en una ocasión y firmó una diana.

En el Racing, sin embargo, el Búfalo ha entrado por la puerta grande. El atacante formado en la cantera del Athletic anotó cuatro de los cinco goles que lleva en las tres primeras jornadas. Estrenó el campeonato 2025-26 con un tanto y una asistencia contra el Castellón (3-1), partido en el que fue titular. Logró un doblete, saliendo desde el banquillo, en Albacete (2-3) una semana después. Y materializó una diana y un pase de gol en el 4-1 sobre el Ceuta en la tercera cita de la competición, en la que volvió a formar en el once inicial.

Mantuvo la titularidad en los dos siguientes compromisos, frente al Almería y la Cultural, pero ni vio portería ni anotó, lo que llevó a José Alberto a apostar por Jeremy Arévalo como referencia ofensiva en las dos citas posteriores, ante el Córdoba y el Andorra.

Villalibre regresó al once en la octava jornada, contra el Málaga (3-0), y abrió el camino del triunfo racinguista con el 1-0 en el minuto 61. La pasada semana también fue titular contra el Sporting, jugó una hora, pero no anotó ni asistió.

El revulsivo

Jeremy Arévalo es el racinguista más desequilibrante saliendo desde el banquillo. El atacante nacido en Cantabria y de padres ecuatorianos ha participado en las nueve jornadas, pero solo ha sido titular frente al Albacete, el Córdoba y el Andorra, cuando José Alberto se decantó por él como referencia ofensiva y dio la suplencia a Villalibre.

Ha marcado sus cinco goles en cuatro partidos en los que fue suplente y salió al campo durante la segunda mitad.

Inauguró su cuenta realizadora en la tercera jornada, al poner la guinda, en el minuto 81, al 4-1 del Racing frente al Ceuta.

Una semana después, firmó un doblete ante el Almería, y ha anotado sus dos últimos tantos en las dos últimas jornadas, contra el Málaga y el Sporting.

El técnico verdiblanco suele alinear un sistema 1-4-2-3-1, con lo que Villalibre y Jeremy no han coincidido como titulares hasta ahora. Habrá que ver si la baja de Sangalli le hace modificar los planes ante el Dépor, pero lo normal es que uno juegue de inicio y el otro salga en la segunda parte.