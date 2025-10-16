El Dépor, en medio de un tramo entre millonarios de la Liga

David Mella trata de superar a Andrés Martín, del Racing de Santander, en Riazor Quintana

El Deportivo afronta un tramo de calendario frente a varios de los equipos con mayor cotización de la Segunda División. Dos semanas después de medirse al Almería, líder en la clasificación de plantillas más valiosas según Transfermarkt, la web alemana que calcula los precios estimados de mercado de los futbolistas, el conjunto coruñés encara ahora dos duelos consecutivos ante Racing de Santander y Valladolid, cuarto y quinto en ese mismo listado. Además, su siguiente cita será frente al Zaragoza, que hasta la última actualización también figuraba entre los cinco primeros.

La reciente revisión de Transfermarkt, fechada el 15 de octubre, mantiene al Almería en lo más alto con una valoración total de 47,5 millones de euros. El equipo de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ conserva una plantilla de gran nivel, mezcla de jugadores consolidados y jóvenes con enorme proyección. Nombres como Sergio Arribas, Thalys, André Horta, Federico Bonini, Nico Melamed o Dion Lopy explican su liderazgo en este apartado, pese a las salidas estivales de figuras muy cotizadas como Luis Suárez (Sporting de Portugal) o Marc Pubill (Atlético de Madrid). En total, siete futbolistas almerienses figuran entre los quince con mayor cotización de toda la categoría.

El enfrentamiento entre los dos equipos con más valor de mercado de la Liga Hypermotion, Almería y Dépor, se resolvió hace dos semanas en Riazor con un empate (1-1). El tanto visitante lo firmó de cabeza Bonini, fichado por una cantidad cercana a los tres millones procedente del Catanzaro y con un precio estimado actual de cuatro. El golazo del Deportivo fue obra de Yeremay, futbolista que más se ha revalorizado en la última actualización y que, con una tasación de 20 millones, encabeza el ranking individual de la Segunda División.

Tras Almería (47,5 millones) y Deportivo (45), aparece la UD Las Palmas, con una plantilla valorada en 39,3 millones de euros. A partir de ahí figuran los dos próximos rivales del conjunto coruñés, inmerso en un tramo especialmente exigente de calendario en el que ha enlazado partidos contra el Almería y el Málaga —que le goleó en La Rosaleda— con encuentros ante dos de los equipos más poderosos de la categoría: Racing y Valladolid.

El Racing de Santander recibirá este domingo al Dépor en El Sardinero (18.30 horas) en un duelo de altura, tanto por los puestos en la tabla —segundo el Deportivo y tercero el conjunto cántabro— como por el nivel de sus plantillas. La del Racing está tasada actualmente en 37,3 millones de euros, tras una subida del 8,1% en la última revisión de Transfermarkt. Su futbolista con mayor cotización es Andrés Martín, autor de 16 goles y 17 asistencias el pasado curso, con un valor de cuatro millones. Le sigue Gustavo Puerta (3,5), mediocentro colombiano por el que el club santanderino invirtió cerca de cuatro millones para ficharlo del Bayer Leverkusen. Completan la nómina de jugadores más cotizados el central uruguayo Facu González, cedido por la Juventus, e Iñigo Vicente, crack del equipo, ambos valorados en tres millones de euros.

El Valladolid, recién descendido de Primera, ocupa el quinto lugar en la clasificación económica con una plantilla valorada en 26,9 millones. El conjunto pucelano mantiene una estructura competitiva y equilibrada pese al descenso, aunque sin grandes estrellas que desequilibren la balanza. El francoangoleño Julien Ponceau, fichado libre del Lorient, es su futbolista con mayor estimación de mercado (3 millones). Le acompañan el croata Stipe Biuk (2,5) y el delantero Juanmi Latasa (2). En total, el Valladolid cuenta con quince jugadores que superan el millón de euros de tasación. El Dépor lo recibirá el domingo 26 a las 21.00 horas en Riazor en un encuentro ante uno de los principales aspirantes al ascenso tanto por su poder económico como por su condición de recién descendido.

El siguiente rival en el horizonte blanquiazul será el Real Zaragoza, al que visitará el domingo 2 de noviembre. A pesar de ser colista y haber destituido recientemente a su técnico, Gabi Fernández, el conjunto maño mantiene una plantilla con una alta valoración, ahora dirigida por Emilio Larraz, ex del Racing de Ferrol. Los aragoneses son la octava plantilla más valiosa de la categoría, con 25,4 millones de euros, aunque antes ocupaban la quinta posición. Su jugador con mayor cotización es el canterano y capitán Francho Serrano (3,5 millones), seguido por el delantero bosnio Samed Bazdar (2), el extremo Sebas Moyano (1,6) y un grupo de futbolistas con 1,5 millones de valoración, como el mediocentro albanés Keidi Bare, el centrocampista Raúl Guti, el delantero Mario Soberón o el extremo Pau Sans.