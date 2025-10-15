La revolución de la mitad baja de Segunda

Celebración del Granada tras una victoria Granada CF

“La Segunda es la competición más igualada del fútbol europeo. En cada partido hay siete ataques al corazón”. Pasa el tiempo y esta frase que Imanol Idiakez dejó durante su etapa como entrenador del Dépor en septiembre de 2024 sigue vigente. La Liga Hypermotion no deja de sorprender a quienes creen que en la Segunda División algo puede preverse. La clasificación tras la jornada 6 parecía dibujar un panorama con cierta lógica. El Deportivo era el líder, perseguido por Cádiz, Racing de Santander, Valladolid y otro puñado de equipos que habían protagonizado un gran inicio de curso, mientras que en la mitad baja de la tabla se encontraban conjuntos con serios problemas para sumar. Pero basta con mirar apenas tres jornadas más adelante —la 7, 8 y 9— para darse cuenta de que nada es lo que parece en esta liga. Por algo se conoce como la ‘Liga Hipertensión’.

El Deportivo es un buen ejemplo de lo sucedido en las últimas tres jornadas. El conjunto coruñés sumó dos de los últimos nueve puntos en juego en un tramo donde los de la mitad baja comenzaron a empujar con fuerza, dejando claro que la clasificación en Segunda es un papel mojado que puede cambiar drásticamente en cuestión de semanas. De hecho, los siete equipos que cerraban la tabla antes de empezar el fin de semana de la jornada 7 ganaron todos, salvo el duelo directo entre Real Sociedad B y Córdoba, que terminó en empate. Y mientras los de abajo sumaban, los de arriba parecían quedarse congelados, incapaces de vencer.

Granada, Zaragoza, Cultural Leonesa, Albacete y Castellón sorprendieron a propios y extraños. Sus victorias llegaron a domicilio en campos complicados, ante rivales teóricamente superiores, y casi siempre por la mínima. El Granada se llevó su primer triunfo de la temporada en Huesca, un 0-1 que dejó clara la eficacia del planteamiento de Pacheta. El Zaragoza, que más que nunca necesitaba un respiro, ganó al Mirandés (0-1) con un solitario gol de Sebas Moyano. La Cultural Leonesa, en el estreno en el banquillo del Cuco Ziganda, venció en Valladolid en un resultado que dejó boquiabiertos a muchos (0-1). El Albacete protagonizó la que probablemente será la remontada más épica de la temporada, levantando un 3-0 en contra en Gijón (3-4) y sumando tres puntos vitales que lo impulsaron hasta el puesto 14. Y el Castellón cerró la jornada con un 0-1 en Leganés, con gol de Brian Cipenga, completando el inicio de la rebelión de los de abajo.

Celebración de un gol de jugadores del Castellón CD Castellón

La jornada 8 no hizo más que confirmar la tendencia. El Ceuta sorprendió al Eibar y sumó tres puntos vitales (1-0), el Granada se desató en casa y goleó 5-2 a Real Sociedad B, el Castellón enlazó su tercer triunfo consecutivo bajo la batuta de Pablo Hernández, sustituto de Johan Plat en el banquillo, y otros equipos que también estaban en la mitad baja de la tabla tras la jornada 6, como Córdoba o Leganés también sacaron adelante sus partidos con victorias ante el Zaragoza y el Andorra, respectivamente. Cualquier previsión de marcador o quiniela se desmoronaba.

Y la jornada 9, la más reciente hasta el momento, tampoco trajo calma. El Granada empató con la UD Las Palmas (0-0), el Almería -en la mitad baja tras la jornada 6- goleó a Zaragoza (4-2), la Real Sociedad B aplastó al Andorra (3-0), el Córdoba venció a la Cultural (1-0) y el Málaga barrió al Deportivo en La Rosaleda (3-0). Algunos equipos que hace apenas tres jornadas estaban luchando por salir de la zona baja ahora presionan los puestos de playoff. La compresión de la tabla es evidente, ya que de la jornada 6 a la 9, los equipos de la mitad baja han reducido la distancia con la zona alta, mientras que los de arriba apenas han sumado puntos. Todo se comprime una temporada más en la locura que es siempre la Segunda División.

En este contexto, el Deportivo se mantiene en puestos de ascenso directo, pero con los matices señalados: apenas dos puntos de nueve posibles que reflejan que la exigencia de cada jornada y la pujanza de los equipos de la zona baja obligan a estar alerta. La Segunda División es, efectivamente, un lugar donde la lógica se ve retada cada fin de semana, donde un líder puede recibir un 2-4 en casa ante el colista, como le sucedió en la jornada 5 al Racing de Santander en El Sardinero frente a la Cultural Leonesa, que se llegó a poner 0-4 en el marcador.

Los jugadores del Córdoba celebra un gol en El Arcángel Córdoba CF

El fenómeno de la rebelión de los de abajo no es anecdótico. De los 11 equipos que estaban en la mitad baja tras la jornada 6, nueve se colaron entre los primeros puestos de la clasificación parcial de las jornadas 7, 8 y 9. Solo Zaragoza y Mirandés se quedaron atrás. Esto confirma que la Segunda División no es lineal ni predecible. La ‘Liga Hipertensión’ no da tregua y la historia reciente demuestra que incluso equipos con rachas estables, como el Deportivo, deben lidiar con la presión de una competencia que se reinventa cada fin de semana.

Para los aficionados del Deportivo, este tramo de la temporada es un recordatorio de la fragilidad de la zona alta. Mantenerse en lo alto de la clasificación requiere una constancia y una regularidad que se antoja tarea complicada a tenor de lo sucedido en las últimas temporadas y, sin ir más lejos, en las tres jornadas más recientes. La rebelión de los de abajo comprime la clasificación hasta el punto de que la distancia entre el playoff y el descenso sigue siendo la misma que tras la sexta jornada (seis puntos), mientras que el margen entre el ascenso directo que marca el Dépor y el séptimo clasificado, que se queda sin playoff, ha pasado de cuatro a dos puntos. La Liga Hypermotion no distingue entre grandes y pequeños y las sorpresas no son la excepción. Son la norma.