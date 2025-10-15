La doble cara del próximo rival del Dépor en las áreas

Yeray se lamenta tras la derrota con el Andorra LaLiga

El Racing de Santander, próximo rival del Deportivo, posee la curiosa característica de parecer dos equipos totalmente distintos, según analicemos su rendimiento en defensa o en ataque. Como le sucede al protagonista de ‘El extraño caso del Doctor Jekyll y Míster Hyde’, el libro escrito por Robert Louis Stevenson, la escuadra que entrena José Alberto López ofrece dos caras opuestas en ambas áreas.

La escuadra cántabra es la máxima realizadora de la categoría, con 22 goles, pero también la que mas tantos ha encajado, con 16. Un desequilibrio que, sin embargo, no impide a los racinguistas estar empatados a 16 puntos con el conjunto coruñés, a dos del líder, el Cádiz.

Tres goles para ganar

El bloque santanderino es una apisonadora en ataque. Los de José Alberto han visto portería en las nueve jornadas que se han celebrado de la temporada 2025-26 y en siete partidos han marcado al menos dos tantos.

En las derrotas frente al Andorra (1-2), en la séptima cita del curso, y contra el Sporting (2-1), la pasada semana, fueron las únicas ocasiones en las que el conjunto verdiblanco firmó una sola diana.

Lo curioso es que cuando los cántabros han materializado dos goles tampoco les ha llegado para sumar los tres puntos. En Córdoba, en la sexta jornada, quedaron 2-2, mientras que una semana antes cayeron 2-4 a manos de la Cultural Leonesa.

Cinco victorias registra el Racing esta temporada y, para conseguirlas, ha anotado al menos tres dianas. El equipo verdiblanco abrió la competición con cuatro triunfos consecutivos, ante Castellón (3-1), Albacete (2-3), Ceuta (4-1) y Almería (2-3), y después de tres enfrentamientos sin saborear una nueva victoria, el conjunto santanderino volvió a ganar en el octavo compromiso del curso, con una goleada sobre el Málaga en El Sardinero (3-0).

Una sola puerta a cero

Mientras que en ataque mete miedo, el Racing es un coladero en defensa. El conjunto de José Alberto solo ha dejado su portería a cero en una ocasión, en la victoria sobre el cuadro malacitano. En los ocho encuentros restantes ha encajado siempre.

Esta falta de solidez defensiva llevó al técnico verdiblanco a mostrar su malestar tras la derrota de la séptima jornada frente al Andorra.

“Hemos sido muy frágiles y es algo que tenemos que mejorar como equipo. No podemos estar encajando dos goles todas las semanas, es imposible así”, lamentó el preparador asturiano tras aquel encuentro.

“Tenemos que ser mucho más consistentes. No puede ser que nos hagan tanto daño con tan poco”, se quejó el estratega, que insistió: “No podemos estar teniendo que marcar tres goles en todos los partidos para ganar”.

Entre los tantos marcados y los concedidos, se han visto 38 dianas en los partidos del Racing esta temporada, a una media de 4,22 por encuentro. El domingo, recibe al Deportivo, que aunque hasta la sexta jornada destacaba por su solidez defensiva, ha encajado en sus tres últimos duelos.

Los números de ambas escuadras vaticinan un choque con muchos goles.