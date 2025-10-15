El Racing también se refuerza con un mundialista: "Contra el Dépor espero un partido disputado e igualado"

Peio Canales, en rueda de prensa Racing Club

El internacional sub20 con España y futbolista del Real Racing Club, Peio Canales, ha afirmado que la experiencia en la reciente copa del mundo de Chile ha sido "bonita", ya que nunca había tenido la oportunidad de jugar una Eurocopa o un Mundial.

"Deportivamente no hemos llegado a disfrutar del torneo porque hemos ido a contracorriente. Nos clasificamos el último partido de fase grupos contra Brasil, que si no ganábamos nos quedábamos fuera, y luego contra Ucrania hicimos buen partido que pasamos, pero contra Colombia no pudo ser", ha explicado el centrocampista vizcaíno.

Peio, que no ha contado con muchos minutos excepto en el partido inaugural de España frente a Marruecos, donde fue titular, ha reconocido que, aunque en el Racing estaba teniendo oportunidades y las cosas le estaban yendo bien, ir a una Copa del Mundo "no se puede rechazar".

El futbolista cedido por el Athletic Club ha asegurado que, pese a la mala conexión que tenía en Chile, ha intentado seguir los encuentros del conjunto cántabro, y ha apuntado que llega "con todas las ganas del mundo para ayudar al equipo".

Dice haberse encontrado un vestuario que "no ha cambiado" en las tres semanas que ha estado fuera y que la idea y el objetivo "sigue igual". "Somos un grupo de amigos con una buena relación entre los futbolistas y con el staff, hay que seguir en esa línea porque los resultados van a llegar, hay que estar tranquilos", ha apostillado.

En este sentido, el '18' racinguista ha observado que en todos los encuentros del club santanderino ha pasado "prácticamente lo mismo", es decir, fases en las que el Racing ha sufrido y encajado gol, y luego otras en las que han demostrado "defender bien, tener un gran juego y situaciones positivas en ataque", donde generan muchas ocasiones.

Partido contra el Dépor

Respecto al próximo encuentro frente al Deportivo, Peio vaticina un partido en el que los dos equipos quieran ser protagonistas del balón, aunque cada uno tratando de imponer su identidad. "Espero un partido disputado e igualado", ha dicho.

Por otro lado, ha destacado que LaLiga Hypermotion es una competición "impredecible", en la que cualquier equipo puede ganar a cualquiera pese a que venga "en buena dinámica", como demostró la Cultural en El Sardinero (1-4), o el Málaga este pasado fin de semana frente al Dépor (3-0).

Finalmente, sobre su adaptación al cuadro de José Alberto López, ha subrayado que desde el primer momento ha sido "muy buena" tanto con los compañeros como con su fútbol, y, pese a que "por a o por b" no ha tenido tantas ocasiones de participar con el Racing, está "muy a gusto" en Santander.