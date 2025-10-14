Una apendicitis pone en duda a Keidi Bare para el encuentro ante el Deportivo

Keidi Bare del Zaragoza Real Zaragoza

El próximo 2 de noviembre, el Deportivo visita al Real Zaragoza. El conjunto, dirigido ahora por Emilio Larraz tras el despido de Gabi Fernández, tiene en entredicho a uno de sus futbolistas. Según ha informado el club zaragozano, Keidi Bare ha sido diagnosticado de apendicitis y será operado a lo largo del día de hoy.

En el comunicado oficial no especifican un tiempo de baja determinado, sino que será la evolución que presente durante la recuperación la que determinará su incorporación progresiva al grupo.

Este tipo de operación suele tener un tiempo de recuperación relativamente corto, aunque el plazo puede extenderse si el paciente realiza un trabajo físico, como es el caso. De esta manera, el albanés podría estar alejado de los terrenos de juego en torno a cuatro semanas.

El mediocentro viene de completar los 90 minutos ante el Almería y, como mínimo, se perderá el partido contra la Cultural Leonesa del próximo sábado. Su evolución marcará su regreso de tal forma que Emilio Larraz tendrá que esperar para ver si puede contar con Bare para medirse al Deportivo el próximo domingo 2 de noviembre a las 21.00 horas.