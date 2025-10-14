Mi cuenta

Rivales

Salinas se une a la lista de bajas del Racing de Santander de cara al duelo ante el Deportivo

El defensa verdiblanco sufre una lesión ósea en la rama mandibular izquierda

Bea Arrizado
Bea Arrizado
14/10/2025 16:04
Salinas, del Racing de Santander
Salinas, del Racing de Santander
Real Racing Club

El Deportivo visita al Racing de Santander el próximo domingo (18.30 horas) en un encuentro de altura. El cuadro blanquiazul llega tras caer derrotado en Málaga (0-3), mientras que los cántabros no pudieron sumar ante el Sporting de Gijón (2-1). Precisamente en ese partido, el equipo dirigido por José Alberto vio cómo dos de sus jugadores eran expulsados y, por lo tanto, no podrán estar ante el Deportivo. Ahora, a esos dos futbolistas se les une otra baja, esta vez por lesión.

Los jugadores del Sporting celebran uno de los goles al Racing de Santander

Final polémico en el estreno triunfal de Borja Jiménez en el Sporting ante el Racing de Santander

En el minuto 81 del encuentro frente al Sporting de Gijón, Clément Michelin, desde el banquillo, sujetó a un rival para impedir un ataque prometedor. El colegiado, Manuel Jesús Orellana no dudó y le mostró la tarjeta roja.

Ya en el tiempo extra, el Racing buscó el empate en una falta lateral. El Sporting consiguió despejar el peligro y el árbitro señaló el final del encuentro. Segundos después, el rechace de la defensa rojiblanca fue a parar a las botas de Mario García que, con una gran volea, consiguió el gol que habría supuesto el empate. Los futbolistas del conjunto cántabro enloquecieron y, en el medio de esas protestas, Manuel Jesús Orellana expulsó a Sangalli.

A las ausencias de Michelin y Sangalli se une ahora Jorge Salinas. El defensa del Racing de Santander sufre una lesión ósea en la rama mandibular izquierda y la fractura de varias piezas dentales. Precisamente resultó lesionado en el encuentro disputado en El Molinón, tras un encontronazo con el portero rival. Según el parte médico emitido por la entidad verdiblanca, Salinas permanecerá fuera de los terrenos de juego hasta que haya consolidación ósea.

El Deportivo ya aprendió la lección el pasado domingo ante el Málaga. El cuadro de la Costa del Sol también llegaba al duelo con una gran cantidad de bajas y, aún así, atropelló al conjunto blanquiazul.

