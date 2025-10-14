Las pruebas médicas confirman que Bouldini solamente sufre un esguince

Mohamed Bouldini, durante un entrenamiento con el Granada Granada CF

Las pruebas médicas han confirmado que Mohamed Bouldini sufre un esguince en su tobillo derecho y no una lesión más grave, como pareció en un primer instante, cuando el futbolista marroquí abandonó el terreno de juego del Nuevo Los Cármenes en el minuto 78 del Granada-Las Palmas, apenas siete después de haber entrado al partido desde el banquillo.

La imagen del delantero cedido por el Deportivo llevado en camilla y con lágrimas en los ojos hacía prever que padecía una dolencia mayor, pero ya el lunes, el medio andaluz Ideal de Granada informó de que el futbolista sufría un esguince. Un diagnóstico que este martes confirmó el parte médico del club nazarí, después de las pruebas pertinentes realizadas al atacante.

De esta forma, Bouldini se perderá varios partidos, empezando por el que este viernes disputará el Granada en Andorra (20.30 horas).

El técnico de la escuadra rojiblanca, José Rojo Martín 'Pacheta', pierde a otra pieza del ataque para el partido frente al conjunto andorrano. Se trata del extremo izquierdo José Arnáiz, quien también permanecerá varias semanas de baja, debido a "una lesión fibrilar en el isquiosural izquierdo", según informó el club granadino.

"La evolución de sus dolencias determinarán el reingreso de ambos futbolistas a la dinámica grupal", apuntó la entidad nazarí sobre ambos atacantes lesionados.

El protagonismo de Bouldini en el Granada ha ido de más a menos. El ariete se estrenó con la camiseta rojiblanca el 31 de agosto, solo dos días después de hacerse oficial su cesión desde el Dépor. El magrebí fue titular en la derrota de su equipo contra el Mirandés (1-2), en un duelo correspondiente a la tercera jornada, y aguantó 84 minutos en el campo. Pacheta incluyó al africano en el once inicial también a la siguiente semana, frente al Málaga en La Rosaleda (2-2), pero un pisotón que sufrió en su tobillo derecho en el tramo final del primer tiempo le impidió disputar la segunda mitad. Reapareció tres encuentros después, con 20 minutos en el triunfo en Huesca (0-1), jugó un cuarto de hora en la goleada sobre la Real Sociedad B (5-2) y el pasado fin de semana solo aguantó siete minutos en el 0-0 con Las Palmas.