El salto al fútbol profesional de Emilio Larraz a sus 57 años

Emilio Larraz da instrucciones durante un partido con el filial del Zaragoza Real Zaragoza

Emilio Larraz (Zaragoza, 1968) ha tenido que esperar a sus 57 años para que le llegue la oportunidad de coger las riendas del primer equipo zaragocista. El club aragonés acordó la destitución del técnico Gabi Fernández el domingo por la noche, un día después de que los maños encajaran su quinta derrota del curso, que les hunde aún más en la clasificación, y ascendió a Larraz desde el Deportivo Aragón, el filial que compite en la Segunda RFEF. De momento, se hará cargo hasta el sábado, cuando el Zaragoza recibirá a la Cultural Leonesa en La Romareda, pero no se descarta que la presencia del veterano entrenador se prolongue más allá.

Larraz es el segundo preparador que pasa esta temporada por el banquillo zaragocista, donde el curso pasado se sentaron hasta cuatro estrategas distintos. Víctor Fernández arrancó la competición, David Navarro dirigió, de forma interina, el duelo con el Racing de Ferrol de la jornada 21ª, Miguel Ángel Ramírez fue el responsable de la plantilla aragonesa durante los diez siguientes encuentros y Gabi Fernández estuvo al frente durante las once últimas jornadas. Logró la permanencia en Segunda, pero los malos resultados en este inicio de campaña 2025-26 provocaron que se convirtiera en el cuarto técnico destituido en la categoría de plata.

El nuevo entrenador, que este lunes dirigió su primer entrenamiento, se hace cargo de un equipo que cierra la clasificación con seis puntos y que solo ha sido capaz de ganar un partido de los nueve disputados.

Aunque es la primera vez que Emilio Larraz se hace cargo de un conjunto que compite en una de las dos primeras categorías del fútbol nacional, cuenta con una amplia experiencia en los banquillos. Se inició a los quince años en el Colegio San Agustín, donde su padre era profesor de Educación Física, y desde los 22, cuando contó con el título nacional, se curtió como entrenador formativo en las canteras de varios clubes de Aragón.

Tras quince años entrenando en la Tercera División, Larraz se estrenó en la Segunda B en la campaña 2014-15, cuando dirigió al Zaragoza B en los seis primeros partidos de Liga. Pero los malos resultados —dos victorias y cuatro derrotas— provocaron que César Láinez le relevara a partir de la séptima jornada.

Continuó en Segunda B los tres cursos siguientes, pero al frente del CD Ebro, del barrio de La Almozara de la capital zaragozana.

Larraz se fue curtiendo en la categoría con una nueva experiencia, en esta ocasión, en el Racing de Ferrol. El aragonés llegó al cuadro racinguista en el verano de 2019 y clasificó a los verdes en mitad de la tabla en una temporada marcada por la pandemia de covid-19.

En la 2020-21 fue destituido tras la duodécima jornada, con el cuadro ferrolano lejos de la pelea por el ascenso.

El técnico zaragozano se ha hecho cargo del filial del Zaragoza desde la temporada 2022-23. Siempre en Segunda RFEF. En la presente campaña, ha dirigido seis partidos al frente del Deportivo Aragón, que es séptimo del Grupo 2 de la Segunda RFEF con diez puntos, con tres triunfos, un empate y dos derrotas.

Ahora da el salto al fútbol profesional con un histórico que vive un momento difícil.