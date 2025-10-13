El Racing de Santander clama contra los árbitros antes de recibir al Deportivo

Los jugadores del Racing protestan al colegiado Orellana Cid LALIGA

“Escandaloso”. Ese fue el adjetivo con el que el entrenador del Racing de Santander, José Alberto calificó el arbitraje del colegiado Manuel Jesús Orellana Cid al no conceder el tanto que hubiera supuesto el hipotético empate para su conjunto, en el epílogo de un duelo en El Molinón que concluyó con victoria sportinguista 2-1.

El cuadro santanderino colgaba una falta al área, el exdeportivista Pablo Vázquez despejaba de cabeza y en ese momento el trencilla señalaba el final del choque. Con el infortunio de que el racinguista Mario García empalaba desde fuera del área el rechace para embocarlo en el marco sportinguista. Fuera de tiempo. Sin validez.

El gol que no subió al marcador no fue la única desgracia para la escuadra cántabra, que por reiteradas protestas vio cómo su atacante Sangalli recibía tarjeta roja y será baja el próximo domingo ante el Deportivo.

Ya sustituido y minutos antes del tiempo añadido, el defensa francés Clément Michelin también fue objeto de cartulina roja debido a sus comentarios desde el banquillo, solicitando al colegiado el uso de gafas. Otro más que se perderá por castigo la visita del Dépor el próximo fin de semana.

Incluso con la cabeza algo más fría a la conclusión de la contienda, el míster racinguista no se mordió la lengua en absoluto tras un choque con esencia a derbi norteño y mucha tensión en las gradas.

“No vi la jugada del gol final que no sube al marcador, lo que he visto es lo que ha sucedido en la segunda parte. Entiendo al Sporting porque hace lo que tiene que hacer cuando tiene un marcador favorable y creo que lo ha hecho muy bien, pero hay un árbitro que tiene que dar un tiempo añadido. Lo que no puede ser es que nos digan 98 minutos, nos dicen un minuto más por una atención médica, hay un doble cambio, doble ventana en el añadido y en el minuto 98, porque justo miré el marcador justamente ahí, en la falta que acaba en el disparo de Mario. Bajo mi punto de vista no es normal”, denunció en su comparecencia ante los medios.

“Me da igual que el colegiado dé ocho minutos, diez minutos, si hay que dar quince, hay que dar quince. Pero cuando el Racing gana, normalmente damos quince minutos de descuento. Cuando el Racing pierde son ocho minutos. Escandaloso, no puede ser. Hay una oficina en Madrid que se dedica a mirar estas cosas, a parar el reloj y a valorar el tiempo allá del reloj. Cuando salga el dato de MediaCoach veré el tiempo efectivo que se ha jugado en la segunda parte. Ha sido muy pequeño. Y eso no es un espectáculo para la gente”, agregó en su lamento.

Preguntado acerca de la tarjeta roja recibida por Sangalli por su ira hacia el trencilla del partido, José Alberto restó importancia al hecho, lógicamente en un intento por minimizar las palabras de su futbolista, que se expone a una dura sanción, también por efectuar “gestos de desaprobación de forma ostensible”, tal y como reza el acta arbitral del Sporting-Racing.

“No sé lo que ha pasado en la expulsión pero conociendo a mis jugadores creo que muy poca cosa, pero lo que pasa es que tenemos la piel muy fina. Acaba el partido y hay una jugada muy polémica. La reacción de un jugador es correr hacia el árbitro. ¿Por eso voy a expulsar a un jugador? ¿De verdad que por eso hay que expulsar a un futbolista? Entiendo que pueda haber una tarjeta amarilla en un momento dado porque quieras imponer tu autoridad y que no haya más protestas. Lo puedo entender. Pero una roja sin decir absolutamente nada, solo por correr hacia ti... Me parece que es triste que estemos hablando de todo esto. De verdad, no quiero hablar del árbitro”, espetó.

Rivales diezmados

A lo largo de la presente temporada, en las nueve primeras jornadas de Liga transcurridas, el Racing de Santander actuó hasta en cinco ocasiones frente a adversarios en inferioridad numérica. Una curiosidad que en absoluto mereció la crítica de sus futbolistas ni miembros del cuerpo técnico.

Hasta en cuatro de estas superioridades numéricas el club de El Sardinero logró aumentar el marcador e incluso remontar alguna contienda, allanando el camino al triunfo. Ya en la primera jornada los cántabros se vieron beneficiados por una expulsión del rival, en este caso de Alberto, del Castellón.

Corría el minuto 82 de encuentro y el resultado era de 2-1 a favor de un Racing que acabaría por embolsarse los tres puntos gracias al 3-1 definitivo.

En la tercera jornada, también en casa frente al Ceuta, el visitante Anuar se fue a las duchas antes de tiempo (minuto 45+5) cuando el electrónico indicaba el 2-1 provisional de un envite que concluyó 4-1.

La cuarta fecha del campeonato de la regularidad emparejó a Almería y Racing, en una contienda entre gallitos que finalizó 2-3. El medio local Lopy fue expulsado en el minuto 27, cuando los almerienses dominaban 2-0.

En la sexta jornada el Real Racing Club visitaba Córdoba y en el minuto 78 Jacobo veía la cartulina roja; en este caso los santanderinos llevaban las riendas por 1-2 en una cita que acabaría con empate 2-2.

Por último, en la octava tirada de la Hypermotion el malaguista Montero —ex de Dépor y de Racing— tuvo que dejar el campo expulsado en el minuto 46, con resultado de 0-0. El Racing doblegó al Málaga 3-0.