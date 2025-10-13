Bouldini reaparece con una aparatosa protección, pero esquiva una lesión grave

Bouldini, esta mañana llegando al campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva Radio Marca Granada

El Granada volvió este lunes a los entrenamientos y, a pesar de que fue una sesión abierta al público, la imagen de la mañana la protagonizó Mohamed Bouldini. El delantero cedido por el Deportivo sufrió una aparatosa lesión en el tobillo en el empate del equipo granadino ante Las Palmas apenas dos minutos después de ingresar en el terreno de juego. El marroquí saltó al campo en el minuto 68 en sustitución de Jorge Pascual. Poco después, acudió a rematar un centro raso, con la mala suerte de apoyar mal el pie derecho. Bouldini fue atendido por los servicios médicos del club y tuvo que salir del campo en camilla y entre lágrimas.

Al terminar el encuentro, el fotógrafo Francisco Neyra, que había captado el momento de la lesión, compartió la impactante imagen a través de sus redes sociales.

Esta mañana, el delantero apareció en la Ciudad Deportiva durante el entrenamiento de sus compañeros en muletas y una aparatosa férula de protección para cubrir el tobillo derecho. Además, en el vídeo compartido por Radio Marca Granada se puede ver como casi se cae al resbalarle en un apoyo el pie izquierdo. Por fortuna, se apoyó a tiempo en un miembro del cuerpo técnico y la acción no tuvo mayores consecuencias.

Desde el club todavía no han informado del alcance de la lesión, pero según el medio andaluz Ideal de Granada el atacante habría esquivado la fractura y el susto se habría quedado en un esguince. Aún así, todavía hay que esperar al parte médico oficial para conocer exactamente el tiempo de baja.