Rivales

"¡Ponte gafas!": la descalificación que impedirá a un jugador del Racing jugar contra el Deportivo

Clement Michelin fue expulsado en el partido del equipo cántabro ante el Sporting, al igual que Sangalli

Esther Durán
12/10/2025 19:57
Michelin, en el Sporting-Racing
Michelin y Pablo García, en el Sporting-Racing
LaLiga

El Sporting-Racing en el que debutó Borja Jiménez como técnico sportinguista acabó con victoria local y un lío en los últimos minutos que el cuadro racinguista deberá pagar como peaje ante el Deportivo. Porque la escuadra santanderina se fue de Gijón con dos expulsiones: una de Clement Michelin en el minuto 86 y otra de Marco Sangalli, una vez el colegiado señaló el final del partido.

"¡Ponte gafas!", le dijo el lateral francés desde el banquillo al asistente número uno de Manuel Jesús Orellana cuando durante una acción de juego. Así lo reflejó el colegiado en el acta del encuentro, que mostró roja directa al futbolista del Racing.

Los jugadores del Sporting celebran uno de los goles al Racing de Santander

Final polémico en el estreno triunfal de Borja Jiménez en el Sporting ante el Racing de Santander

Ya al término del choque y después de la expulsión del excéltico del Sporting Kevin Vázquez, el árbitro del encuentro mostró cartulina roja a Marco Sangalli por acercarse a su posición "protestando" una de sus decisiones y "realizando gestos de desaprobación de forma ostensible".

De esta forma, el duelo norteño acabó con siete amarillas y cuatro cartulinas rojas, incluida la expulsión al entrenador de porteros sportinguista. Los racinguistas Jorge Salinas, Pablo Ramón, Gustavo Puerta, Clement Michelin -antes de la roja-, Iñigo Vicente y Jeremy Arévalo fueron amonestados. Eso sí, ninguno de ellos cumple ciclo, por lo que todos -excepto el galo- podrán medirse al Deportivo el domingo 19 a las 18.30 horas.

