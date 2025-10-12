LA LUPA | Málaga, ímpetu para paliar las carencias

Dani Lorenzo, tratando de controlar Málaga CF

Cuando tienes que lidiar con una ristra de bajas que se convierten en pandemia, mantener tu identidad ya es, en cierta manera, sinónimo de éxito. O, al menos, meritorio. En esa pelea anda el Málaga Club de Fútbol, sumido en puestos de descenso a la categoría de bronce después de acumular cuatro derrotas consecutivas, pero capaz de sostener su tono competitivo en cada partido, más allá de lo que indiquen los resultados.

El equipo andaluz trata de subsistir bajo el mando de un Sergio Pellicer que, pese a su enorme ascendencia en La Rosaleda y el temporal con el que ha tenido que capear, se encuentra más en entredicho que nunca.

El técnico no logró salvar al Málaga de su caída a Primera Federación en la temporada 2022-23 pese a dirigir al equipo en los últimos 18 partidos. Pero ese descenso no fue motivo suficiente para perder el crédito para con la dirección del club y la mayor parte de la hinchada. La entidad malagueña siguió confiando en el que fuera entrenador del Fabril.

El tiempo le dio la razón, con un regreso inmediato a Segunda División en la sufrida controvertida final por el ascenso ante el Nàstic de Tarragona y una permanencia holgada casi de la mano del Dépor.

Sin embargo, al igual que el cuadro coruñés, el Málaga quería dar un paso más. Pero se está topando de bruces con unas expectativas que no corresponden con la realidad. Porque el conjunto de la Costa del Sol ha caído a situación de descenso después de haber sido incapaz de sumar punto alguno en el último mes. La dinámica, claro, es preocupante. Pero ha coincidido con ese incremento de ausencias que no se ha frenado.

Un fin de semana más, Pellicer tendrá que hacer encaje de bolillos para confeccionar un once con el que poder hincar el diente al Deportivo. No le sobran argumentos a la escuadra malacitana, pero sí una personalidad que no ha dejado de mostrar ni en los peores momentos.

El Málaga compite. El Málaga está en partido. Pero al Málaga le falta calidad diferencial en el área rival y en la propia, además de alternativas y, en determinados momentos, equilibrio.

Pobres rendimientos

Es normal. A pesar de que el club dejó salir a jugadores ‘amortizados’ como Dioni o Manu Molina para dar entrada a Adrián Niño, Carlos Dotor, Eneko Jauregi o Josué Dorrio, el pobre rendimiento de la mayoría de las incorporaciones y las lesiones le están lastrando sobremanera.

Con nueve bajas tendrán que lidiar Pellicer y los suyos ante el Deportivo. Entre ellas, algunas tan sensibles como el central Álex Pastor —lesionado de la rodilla—, el lateral Carlos Puga —lesión muscular importante—, los mediocentros Luismi Sánchez —con varias fracturas maxilofaciales— e Izan Merino —en el Mundial sub-20— o el ariete Adrián Niño —problemas de tobillo—. Demasiados pilares fuera.

El regreso de Joaquín Muñoz le permite ganar un nuevo alfil que Hidalgo conoce bien —dirigió al extremo en el Huesca—, aunque la vuelta al eje de la zaga de Enar Galilea tras su sanción se contrapone a la baja del Francisco Montero, expulsado en El Sardinero con roja directa.

Precisamente errores como el del exzaguero del Deportivo en la acción en la que se llevó por delante el tobillo de Andrés Martín están penalizando al Málaga, que no termina de encontrar la solidez. Quizá le pesa en este sentido su exceso de ímpetu, pues el equipo ‘boquerón’ vive de la energía. De la intensidad. Pero para sacarle todo el rédito a ese vigor, es imprescindible canalizarlo correctamente.

No lo están logrando los pupilos de Pellicer, un colectivo que juega a un ritmo muy alto con balón. Sea más en corto o en largo. El Málaga quiere dotar su fútbol ofensivo de cadencia. Se asocia para acabar buscando a sus puntas en apoyo o ruptura o, directamente, los busca. Pero no se entretiene. Quizá porque tampoco tiene ‘fantasistas’.

En esa faceta imaginativa destaca David Larrubia, un mediapunta súper dotado para aparecer entre líneas, esconder la pelota y asociarse. Probablemente para su desgracia, está jugando siempre acostado a la derecha o, en su defecto, a pie natural en el carril zurdo, donde pierde incidencia.

Más allá del talento ofensivo del canterano, recién renovado hasta el 2028, junto a él sobresale otro producto de La Academia: Dani Lorenzo. Después de un debut en el fútbol profesional con escasa incidencia, este curso el marbellí se ha consolidado como el motor del equipo.

Lorenzo construye en la base, conduce para progresar y llega al último tercio. Con capacidad de giro y muy poderoso físicamente, Lorenzo no es solo un faro ofensivo, sino que suma en defensa para ofrecer su parte en un doble pivote en el que, sin Merino ni Luismi, Pellicer está teniendo que tirar de Juanpe, que a priori partía muy por detrás del resto.

Así, a partir del 4-4-2 canónico que ha venido utilizando últimamente —no sería descartable que para medirse al Dépor prescindiese de un punta para ganar un centrocampista más—, el Málaga busca ritmo para paliar su falta de cuajo en la construcción y en cuanto a desequilibrio individual.

No son ese tipo de jugadores diferenciales Chupete y Rafa Rodríguez, aunque juntos conforman una delantera muy vigorosa, en la que el segundo tiene más tendencia a venir a recibir por su condición de centrocampista de formación.

Precisamente esas dotes físicas permiten que el Málaga disponga de dos buenos efectivos para iniciar la presión, que varía de altura e intensidad en función del rival. Fue agresiva al límite contra un Burgos que le encontró el modo de progresar por fuera haciendo que el extremo Lobete saltase sobre el central para encontrar al lateral libre. Fue más posicional contra un Racing al que maniató en el once para once y al que incluso pudo empatar con diez. Falló Alfonso Herrero, garantía de nivel el pasado curso, y no lo hizo su homólogo Ezkieta ante Rafa Rodríguez. Diferencias que marcan tendencias.