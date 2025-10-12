Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

Final polémico en el estreno triunfal de Borja Jiménez en el Sporting ante el Racing de Santander

El extécnico del Dépor logra su primer triunfo en El Molinón (2-1) en un duelo que terminó con el cuadro cántabro reclamando un gol fuera de tiempo

Jorge Lema
Jorge Lema
12/10/2025 18:32
Los jugadores del Sporting celebran uno de los goles al Racing de Santander
SPORTING

Borja Jiménez será otro de esos técnicos que continuarán justificando el no siempre acertado dicho de que 'a entrenador nuevo, victoria segura'. Sí fue el caso para el exentrenador del Deportivo, que este domingo sumó su primer triunfo al frente del Sporting de Gijón tras derrotar al Racing de Santander (2-1).

Lo hizo no sin sufrimiento. Tampoco sin polémica. Porque a pesar de estar todavía en octubre, las piernas ya tiemblan para algunos de los que partían como aspirantes y no han tenido un buen inicio. Es el caso del cuadro asturiano, que a punto estuvo de desperdiciar el 2-0 que habían logrado con justicia.

Borja Jiménez, durante su retorno a Riazor, en agosto de 2024, en el Teresa Herrera

El ex del Dépor Borja Jiménez asume el reto del Sporting

Más información

Abrió la lata Dubasin y el segundo fue obra de otro futbolista con pasado blanquiazul. En este caso más reciente. Pablo Vázquez marcó su primer gol con la camiseta rojiblanca con un remate en semifallo a la salida de un saque de esquina.

Todo se complicó desde ese momento. También a balón parado, Jeremy Arevalo marcó el 2-1 tras aprovechar un buen centro de András Martín también en un córner. El encuentro enloqueció y subió la tensión hasta el momento culminante en el descuento. El Racing ya buscaba el empate a la desesperada e incluso Ezkieta subió a rematar una falta lateral. El Sporting consiguió despejar el peligro, momento en el que el colegiado Manuel Jesús Orellana decidió pitar el final del encuentro. El balón le llegó a Mario García, que con una gran volea consiguió el tanto que habría supuesto el empate

El Dépor saca tajada

Las imágenes muestran cómo el árbitro claramente da los tres pitidos antes de que el balón le llegue siquiera al jugador racinguista, pero los futbolistas del conjunto cántabro enloquecieron. De hecho, en las protestas vio la roja directa Sangalli, que no jugará contra el Dépor la próxima semana, al igual que Michelin, que fue expulsado cuando ya estaba en el banquillo. Además, la derrota impide que el Racing supere al conjunto blanquiazul en la clasificación pase lo que pase en La Rosaleda.

