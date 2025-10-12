El Real Zaragoza cesa a Gabi Fernández Real Zaragoza

El entrenador del Real Zaragoza, Gabi Fernández, ha sido cesado por la entidad zaragocista de su puesto después de encajar este sábado la quinta derrota de la temporada en nueve jornadas tras perder contra el Almería (4-2).

Esta derrota de los zaragocistas en tierras almerienses y el triunfo de la Real Sociedad B frente al Andorra (3-0) hunde a los maños en el último puesto de la clasificación.

Gabi Fernández se hizo cargo la pasada temporada del equipo aragonés en sustitución de Miguel Ángel Ramírez, precisamente tras el partido de jornada 31 contra el Almería, y consiguió el objetivo de alcanzar la permanencia que confirmó de manera matemática la penúltima jornada.

De esta circunstancia, el club aragonés destaca en su comunicado que el técnico madrileño llegó a La Romareda para liderar al equipo en los once últimos partidos de la temporada pasada, demostrando "valentía y amor por los colores zaragocistas, asumiendo el complejo reto de la permanencia en una situación delicada para el club".

Desde el Real Zaragoza le dan las gracias por la profesionalidad y el compromiso que ha demostrado como entrenador del club al que también perteneció en su época de jugador.

"Gracias, Gabi. Ésta siempre será tu casa. Te deseamos lo mejor en tus futuros retos profesionales", concluye el comunicado.

El equipo aragonés, en los nueve partidos que ya ha disputado, de un total de 27 puntos en juego únicamente ha sido capaz de subir a su casillero 6, fruto de tres empates y una victoria.

El técnico madrileño en estas nueve jornadas no ha repetido once y, tras diferentes pruebas, ha usado a prácticamente todos los hombres disponibles de inicio, incluido un cambio en la portería.

En estos nueve partidos, los zaragocistas han sumado 6 goles, siendo en el UD Almería Stadium el primero en el que marcó más de un gol, mientras que ha encajado el doble, doce.

Ahora, el director deportivo, Txema Indias, deberá encontrar un sustituto para el madrileño y, mientras tanto, se hará cargo del equipo el entrenador del filial Deportivo Aragón, Emilio Larraz.