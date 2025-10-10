YO JUGUÉ EN RIAZOR | Málaga 2012-13

Formación del Málaga CF antes del partido de la decimoctava jornada de la Primera División 2012-13 ante el Deportivo en Riazor, el 5 de enero de 2013 Archivo DXT Campeón

El 5 de enero de 2013 el Málaga jugó en Riazor en mitad de una temporada en la que hizo historia en la Champions. Fue en la jornada 18, tras sellar su clasificación para los octavos de final de la Champions y en medio de la eliminatoria, también de octavos, de la Copa del Rey ante el Eibar. El Dépor ganó el duelo (1-0), a pesar de que aquella campaña terminó con su descenso a Segunda. Fue el estreno de Domingos Paciencia en el banquillo coruñés, tras la destitución de José Luis Oltra. Tras ese triunfo, con un gol del portugués Pizzi, el Dépor sumó un empate y encadenó cuatro derrotas que provocaron la estampida de Paciencia. Este fue el once con el que el Málaga formó ese día en Riazor, en el pico más alto de su historia.

1. Willy Caballero. El portero argentino llegó procedente del Elche, de Segunda, en febrero de 2011. En su país había sido suplente en Boca Juniors y campeón del Mundial Sub-20 en 2001 con Argentina y de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Fue titular indiscutible durante sus tres temporadas y media en Málaga. Disputó 133 partidos oficiales. En el verano de 2014 se marchó al Manchester City. También jugó en el Chelsea y en el Southampton.

2. Demichelis. El central argentino empezó su carrera en River Plate, con el que ganó dos Torneos Clausura. Fue vendido al Bayern Múnich en 2003 por cinco millones de euros. Se erigió en uno de los líderes de la zaga, ganó cuatro Bundesligas y fue subcampeón de la Champions. El 2012-13 fue su tercer y último curso en el Málaga, donde fue un fijo en el once. Ganó la Premier League con el Manchester City en la 2013-14. Volvió al cuadro andaluz en la 2016-17, tras la que se retiró.

3. Joaquín. El extremo de El Puerto de Santamaría es el futbolista con más partidos en la historia de Primera, junto con Andoni Zubizarreta, con 622. También es el jugador con más duelos en el Betis, con 528, pero jugó en el Málaga entre 2011 y 2013, justo tras competir cinco campañas en el Valencia y antes de fichar por la Fiorentina italiana. Aquel curso 2012-13 marcó ocho goles (cuatro en Liga, tres en Champions y uno en Copa) y dio diez asistencias. Fue internacional con España en 51 ocasiones, jugó dos mundiales y una Eurocopa.

4. Camacho. El medio aragonés debutó en Primera con el Atlético en 2008. Tras ganar la Europa League y la Supercopa de Europa, fichó por el Málaga en diciembre de 2010. Jugó 199 partidos hasta su marcha, en julio de 2017. Se fue al Wolfsburgo, pero tras dos años lesionado, se retiró en 2020.

5. Weligton. El central brasileño llegó en el verano de 2007 siendo un desconocido, ya que en Europa había jugado en el Penafiel portugués y en el Grasshoppers suizo. En el cuadro andaluz se convirtió en indiscutible en el equipo y para la afición y compitió durante diez campañas. Es el tercer jugador con más partidos del club con 285 encuentros. Se retiró en 2017.

6. Roque Santa Cruz. Es el máximo goleador de la selección de Paraguay. Jugó tres mundiales y cuatro Libertadores. Ganó cuatro Bundesligas, tres Copas de Alemania, una Champions y una Intercontinental con el Bayern. Llegó al Málaga cedido por el Manchester City y fue el pichichi con trece goles entre todas las competiciones. Jugó tres campañas más en el club andaluz.

7. Eliseu. El extremo portugués vivió dos etapas en el Málaga. La primera, de 2007 a 2009, tras llegar desde Os Belenenses. Después de irse a la Lazio, donde no cuajó y salió cedido al Zaragoza, retornó a La Rosaleda en el verano de 2010 y estuvo hasta 2014. Acabó su carrera en el Benfica, con el que ganó tres ligas y tres Supercopas de Portugal.

8. Isco. Malagueño, se formó en el Valencia, donde llegó a los 14 años. Jugó con el equipo de su ciudad entre 2011 y 2013. En su segundo curso fue el segundo máximo artillero del equipo entre todas las competiciones con doce goles y fichó por el Madrid, con el que jugó 353 partidos en nueve campañas y conquistó cinco Champions, tres Supercopas de Europa, cuatro Mundiales de clubes, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Luego se fue al Sevilla y actualmente juega en el Betis. Fue campeón de la Eurocopa sub-21 en 2013 con España, ha jugado 39 partidos con la absoluta y ha marcado doce goles. Participó en el Mundial 2018.

9. Portillo. Se incorporó al Málaga como cadete y jugó 91 partidos con el primer equipo entre 2010 y 2014. Su última cita fue en diciembre de ese año, en los diciseisavos de final de la Copa, ante el Dépor, en La Rosaleda (4-1). Siempre que ha jugado en Segunda, ha ascendido, con Betis, Getafe, Almería, Leganés y, el pasado curso, Oviedo. Esta temporada compite en el Huesca.

10. Jesús Gámez. Nacido y formado en el Fuengirola, el lateral derecho se incorporó al Málaga como cadete. Jugó en el primer equipo entre 2005 y 2014. Es el segundo futbolista con más partidos oficiales del club (293). Durante la campaña 2012-13, disputó 28 encuentros de Liga (todos como titular), cuatro de Copa (también todos desde el inicio) y diez de la Champions (nueve en el once). Se fue al Atlético y cerró su trayectoria en el Newcastle. Es embajador del Málaga desde 2023.

11. Monreal. El navarro se formó en la cantera de Osasuna, donde jugó cinco temporadas en Primera. Fichó por el Málaga en el verano de 2011 y en enero de 2013 el Arsenal pagó diez millones por él. Ganó tres FA Cup y tres Community Shield con el club inglés. En 2019 firmó con la Real Sociedad, con la que levantó una Copa del Rey. Jugó 22 partidos con la selección española