Pellicer no se guarda elogios para el Dépor: "Nos enfrentamos al mejor equipo, jugador y entrenador de la categoría"
El técnico del Málaga, con pasado en el Fabril, afronta el partido en un situación delicada
Sergio Pellicer, que conoce bien el Deportivo después de su paso por el Fabril, no se guarda elogios para el conjunto coruñés en la previa de la visita del grupo de Antonio Hidalgo a La Rosaleda. El preparador malacitano afronta el duelo en una situación límite tras los malos resultados recientes.
Deportivo. “Lo que hay que hacer es mandar a la papelera de reciclaje todas las situaciones negativas, y focalización en lo inmediato. 'Resetear', necesitamos convencimiento, y los jugadores tienen que salir frescos de mente. Nos enfrentamos al mejor equipo, jugador y entrenador de la categoría, un equipo que sabe atacar a equipos cerrados sin espacios, con jugadores venenosos en esa última zona. Demuestran su potencial y el paso que han dado como club. Necesitan muy poco para hacerte daño”.
Semana difícil. “Para mí es una semana más. No estamos siendo capaces de dar continuidad, por pequeños detalles. Vivimos del resultado, te duele, el primer responsable soy yo y el que me conoce sabe que mi mensaje va a ser siempre de unión. La afición, como siempre ha hecho, que apoye al equipo. Unidos somos más fuertes. Ese es el mensaje que quiero”.
Cómo está de fuerzas. “Estoy más fuerte y soy más feliz que nunca. Tengo el mejor cargo de mi vida. Esto es fútbol, es rendimiento y resultado. Sufro más por lo que vivo alrededor que por mí. Estamos lejos de ese nivel de exigencia, no voy a buscar ningún tipo de excusas. Quiero que los jugadores estén tranquilos. Y estar focalizados en el Deportivo, lo inmediato. Hemos demostrado que somos capaces de revertir la situación”.
Concentración. “Es un momento de calma. El otro día cambia el partido por una situación individual. Nos falta un poco más de continuidad, pero siempre hemos estado en partido. Quiero que estén focalizados. Con voluntad y disciplina. Nuestra gente nos va a apoyar y es momento de estar unidos”.
Finalización. “Somos un equipo que llegamos mucho. Ahí es donde tenemos que seguir insistiendo, en el tema de las finalizaciones y dónde podemos encontrar esos espacios. Esto va por rachas. Insistir en el trabajo. Tenemos que dar muchísima más continuidad. Y más calma”.
Tranquilidad. “Estamos en la jornada nueve. Que ayuden (afición), como siempre han hecho. Que animen, son el jugador número doce, y el jugador lo nota mucho. Desde que debuté hasta ahora se ha generado algo que va de ilusión, los niños... No es momento de tirar piedras, sí de dar cariño. Como siempre, unidos, se puede dar la vuelta. Insistir, insistir, insistir, y nunca persistir”.