Bouldini se va lesionado entre lágrimas del partido que empataron Granada y Las Palmas (0-0)

Un instante del partido entre Granada y Las Palmas UDLASPALMAS

No hubo goles en el partido que abrió la jornada en el Nuevo Los Cármenes y en el que Las Palmas tenía la oportunidad de desbancar del liderato al Deportivo. No le dejó el Granada (0-0) y ambos sumaron un punto. Bouldini saltó al campo en el minuto 68 y se marchó dos después tras un choque con Barcia. El delantero marroquí se fue en camilla entre lágrimas y con el tobillo derecho dañado.

El primer tiempo fue entretenido, con Las Palmas teniendo el control a partir de la posesión de balón pero asfixiado por un Granada que presionó bien y pisó el campo contrario con peligro.

El meta croata Dinko Horkas mandó a córner un peligroso tiro de Álex Sola, el senegalés Souleimane Faye también buscó el gol con dos acciones individuales mal concluidas, mientras que Jorge Pascual chutó fuera por poco desde lejos.

El equipo visitante tiró siempre que pudo sobre el joven Iker Garcia, debutante en la meta local por estar con sus selecciones Luca Zidane y Ander Astralaga y que intervino con acierto a un remate de Ale García flojo, pese a estar en franca posición para marcar y a un saque de esquina directo de Manu Fuster.

La tónica de la segunda mitad fue diferente, con un Granada dominador y perdonando el gol en clarísimas ocasiones de Pedro Alemañ y de Sergio Ruiz, que casi marca de tacón el gol de la jornada.

Las Palmas mejoró en la media hora final con los cambios y los dos equipos parecieron conformarse con el empate con el paso de los minutos, sin que ninguno hiciera méritos suficientes para ganar en ese tramo final.