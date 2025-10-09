Mi cuenta

Rivales

Polémica por la iniciativa solidaria del Granada: 85 euros de camiseta y solo 2 para la causa

El club granadino ha lanzado una cuarta equipación con el propósito de donar una parte de la recaudación a la AECC

Esther Durán
09/10/2025 15:57
El jugador del Granada Souleymane Faye, posando con la camiseta
El jugador del Granada Souleymane Faye, posando con la camiseta
Granada CF

El Granada CF ha presentado este jueves su cuarta equipación, la cual nace con un propósito benéfico: donar 2 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) por cada camiseta vendida. La elástica, que tiene un precio de 85 euros para los adultos y de 80 para los más pequeños, luce un diseño especial en tonos rosas y blancos en referencia al Día Mundial del Cáncer de Mama que se celebra el próximo 19 de octubre, y busca visibilizar la lucha contra este enfermedad.

A pesar de que la iniciativa, y sobre todo la intención del club granadino es positiva, ha generado una ola de críticas en las redes sociales. Muchos aficionados han cuestionado que, de un precio tan elevado, solo se destinen 2 euros a la causa. "Hacer una acción social llevaría a vender la camiseta a un precio y donar el 100% de su beneficio a la AECC. Donar 2 de 85€ de una cuarta equipación es buscar ventas en una acción social", comentó una usuaria en X (antes Twitter). Incluso hubo quien ironizó con alternativas que considera más beneficiosas para la asociación: "Te compras la camiseta en el chino por 15€, le donas 50€ a la AECC y encima ahorras dinero".

La camiseta ya está disponible a través de la página web oficial del club andaluz. Además, también se pueden adquirir las prendas complementarias de la equipación como el pantalón o las medias por un precio de 45 y 18 euros respectivamente. 

