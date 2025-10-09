Joaquín Muñoz acelera para llegar al partido contra el Dépor

Joaquín (d) celebra un gol del Málaga con sus compañeros Málaga CF

Joaquín Muñoz, el primer fichaje que realizó el Málaga el pasado verano, apura los plazos para regresar a la competición el domingo, en el trascendental partido que disputará el cuadro andaluz en La Rosaleda frente al Deportivo.

El extremo malagueño se ha perdido las tres últimas jornadas por una lesión en el aductor de su pierna izquierda, pero podría retornar este mismo fin de semana, después de que haya completado los dos últimos entrenamientos con la plantilla blanquiazul.

“Joaquín volvió a estar en dinámica grupal por segundo día consecutivo”, informó la entidad malacitana en el parte médico de este jueves. Se trata de una noticia positiva para el entrenador del cuadro andaluz, que, una vez más, verá condicionado su once ante la elevada cantidad de bajas que tiene.

Siete jugadores de la plantilla malagueña están lesionados. Álex Pastor, KO para lo que resta de curso, debido a la grave lesión en su rodilla derecha que le obligó a pasar por el quirófano el pasado 8 de septiembre. El central Moussa Diarra, que se recupera de una rotura del ligamento lateral interno y rotura parcial del cruzado posterior de su rodilla derecha el pasado febrero. Ramón Enríquez, que no juega desde el 1 de marzo por la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Luismi Sánchez, sin competir desde el minuto 20 de la primera jornada, cuando sufrió una fractura múltiple maxilofacial en un choque fortuito con su compañero Javi Montero. Carlos Puga, ausente desde el cuarto partido del curso por una lesión en el aductor de su pierna izquierda y unas molestias en el pubis. Adrián Niño, quien necesitará más tiempo para retornar a la competición, después de que se resintiera del esguince de tobillo tras forzar en la sexta jornada frente al Cádiz. Y el propio Joaquín, que enfila el final de su recuperación y aún dispone de los entrenamientos de hoy y mañana para probarse y recibir el alta médica de cara a la visita del Deportivo.

El extremo izquierdo arrancó la temporada como suplente. Disputó los 33 últimos minutos del duelo en La Rosaleda con el Eibar (1-1). Sin embargo, la semana siguiente dio el salto a la titularidad y la mantuvo durante los tres partidos siguientes que disputó, hasta que sufrió la lesión en el aductor de su pierna izquierda que le ha impedido enfrentarse al Cádiz, al Burgos y al Racing de Santander. A pesar de haber asumido un rol importante cuando ha estado en el campo, el atacante malagueño no ha inaugurado su casillero de goles ni de asistencias.

Las otras dos bajas que tiene Sergio Pellicer para el importante duelo en el que se juega su continuidad en el banquillo son el exdeportivista Javi Montero, sancionado tras su expulsión del pasado fin de semana, e Izan Merino, que está disputando el Mundial sub-20 con España, misma circunstancia en la que se encuentra el deportivista David Mella.

Ambientazo

La visita del Deportivo no es un partido más para el Málaga. Ya no por el hecho de la entidad del rival, sino también por lo mucho que se juegan los andaluces, después de las cuatro derrotas consecutivas que encadenan. Los malos resultados, con un solo punto de los últimos quince en juego, han hecho caer al cuadro malaguista a los puestos de descenso. Los andaluces necesitan una reacción para abandonar la zona de peligro y no descolgarse aún más de la pelea por el playoff. Además, un nuevo tropiezo provocaría, con casi toda seguridad, la destitución de su entrenador.

El entorno del Málaga es consciente de la trascendencia del duelo del domingo, de ahí que el club se encuentre cerca de colgar el cartel de “no hay billetes”. Quedan menos de 500 entradas a la venta y se espera que La Rosaleda se llene para la visita del líder la competición.

El equipo de Sergio Pellicer, que ha recibido al menos un gol en seis de los ocho partidos disputados hasta ahora, ha encajado en las cinco últimas jornadas. Enfrente le espera la segunda escuadra más realizadora de Segunda. El Dépor lleva 17 goles