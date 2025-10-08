Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

El vestuario del Málaga respalda a Pellicer antes de la visita del Deportivo

Dani Lorenzo habló esta mañana en rueda de prensa y mostró su apoyo y el de sus compañeros al técnico castellonense

Agencias
08/10/2025 17:09
Dani Lorenzo
Dani Lorenzo
Redes sociales

El centrocampista Dani Lorenzo ha afirmado este miércoles, tras las cuatro últimas derrotas del Málaga que han llevado al equipo a posiciones de descenso, que están "unidos como equipo" y "con el entrenador a muerte".

"Confiamos en él, en su trabajo. Intentamos abstraernos de todo lo de fuera porque sabemos que nuestro trabajo está en lo que hacemos día a día. La verdad es que nosotros no miramos fuera y lo único que queremos es que llegue el domingo  y poder demostrar el trabajo que hacemos diariamente porque sabemos que podemos sacar esto adelante sin duda", dijo en rueda de prensa.

Sergio Pellicer, técnico del Málaga, durante un partido

Pellicer se la juega ante el Dépor, desde la grada

Más información

"Nosotros en La Rosaleda, con la afición, damos un pasito adelante y tenemos muchas ganas, porque creo que estamos teniendo resultados que no está mostrando las sensaciones que realmente estamos teniendo dentro del campo. Lo que nos están penalizando mucho son los pequeños detalles", argumentó.

El jugador también habló sobre si las bajas pueden influir en la mala racha del equipo."Influye en el hecho de que la plantilla se hace más corta, cuanto más jugadores se tengan mejor porque en el entrenamiento la competitividad aumenta y luego hay más variables para el entrenador. Aún con las bajas el equipo está capacitado para sacar los partidos adelante", puntualizó.

Dani Lorenzo también envió un mensaje a la afición: "Contamos con su apoyo. Cuando ellos nos apoyan, sacamos mucho más porque La Rosaleda es un fortín y nosotros, dentro del campo, yo al menos lo siento así, recibidos una energía extra que la necesitamos".

