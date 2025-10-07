El Málaga mantiene su plaga de bajas para la visita del Dépor

Javi Montero (i) , ex del Deportivo, se perderá el partido del domingo por sanción Málaga CF

Las bajas han castigado mucho al Málaga en este inicio de temporada 2025-26 y seguirán condicionando la alineación de Sergio Pellicer de cara a la visita del Deportivo a La Rosaleda, el próximo domingo (21.00).

El cuadro andaluz encadenó su cuarta derrota consecutiva del curso el pasado fin de semana, en Santander (3-0). El conjunto blanquiazul aguantó su portería a cero durante una hora, pero en la última media hora del duelo acusó la ausencia de nueve de sus futbolistas. Una circunstancia que le pasó factura en el tramo decisivo del enfrentamiento. También el hecho de jugar toda la segunda parte con un futbolista menos por la expulsión del exdeportivista Javi Montero.

El central exblanquiazul es una de las ausencias seguras del Málaga para el compromiso de este domingo. Se trata de una baja clave en el eje de la defensa andaluza, ya que ha sido titular en las ocho jornadas disputadas hasta el momento y, hasta su expulsión, en el tiempo de descuento del primer tiempo del choque con el Racing, había completado los noventa minutos en seis encuentros y había jugado 82 en el séptimo.

Otra de las bajas importantes en el eje de la zaga es Álex Pastor, ausente para lo que resta de temporada, después de la triada en su rodilla derecha que le obligó a pasar por el quirófano el pasado 8 de septiembre, después de ser titular en las dos primeras jornadas.

Otro jugador que se encuentra en pleno proceso de recuperación es Luismi Sánchez. El mediocentro ha empezado a trabajar esta semana en el gimnasio, después de la grave fractura múltiple maxilofacial que sufrió el 16 de agosto, en un choque fortuito con su compañero Montero a los 20 minutos del partido contra el Eibar de la primera jornada de Segunda División.

También se recupera de una lesión grave Moussa Diarra. El central malí sufrió una rotura de grado II del ligamento lateral interno y rotura parcial del cruzado posterior de su rodilla derecha el pasado febrero. Tiene ficha, pero todavía le resta mucho para retornar.

En una situación parecida se encuentra Ramón Enríquez, capitán del Málaga, que lleva sin jugar desde el pasado 1 de marzo por una rotura del ligamento cruzado anterior con afección del menisco externo de la rodilla derecha. El mediocentro ha empezado a tocar balón, pero aún le falta tiempo para competir.

Por si fuera poco, el lateral derecho Carlos Puga no compite desde la cuarta jornada, debido una lesión en el aductor de su pierna izquierda, y unas molestias en el pubis. No estará ante el Dépor, pero ya afronta la recta final de su recuperación.

Además, el mediocampista Izan Merino está en la misma situación que David Mella, ya que disputa el Mundial-20 con la selección española.

En el aire

Joaquín, que se ha perdido las tres últimas citas, y Niño, baja en los dos últimos compromisos de los malaguistas, no están descartados para el domingo, pero son duda.

Pellicer, por su parte, sí recupera para el duelo con el Dépor al central Einar Galilea, que no pudo jugar frente al Racing de Santander por sanción