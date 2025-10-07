El ex del Dépor Borja Jiménez asume el reto del Sporting

Borja Jiménez, durante su retorno a Riazor, en agosto de 2024, en el Teresa Herrera Quintana

Estuvo a punto de dirigir el proyecto 2025-26 del Real Valladolid, descendido a Segunda División, y finalmente toma los mandos de otro histórico de la categoría de plata y de la Primera División cuyo retorno a la élite figura como único objetivo para esta temporada, el Sporting de Gijón, que el pasado domingo destituyó al técnico Asier Garitano

El exblanquiazul Borja Jiménez es el nuevo entrenador del cuadro asturiano, con el que retorna a los banquillos cinco meses después de dirigir su último encuentro, con el Leganés en Primera el pasado 24 de mayo.

Borja arrancó la campaña 2025-26 sin equipo, la primera que comenzó sin sentarse en un banquillo desde que dirigió al Valladolid Promesas en Segunda B en el curso 2015-16. El abulense sustituyó a Rubén Albés al frente del filial blanquivioleta en la décima jornada. Desde entonces, no hubo un solo verano en el que se viera sin un proyecto que liderar.

Al curso siguiente, comenzó y completó la competición en Segunda B con el Izarra. En la 2017-18, hizo lo propio con el Rápido de Bouzas. Le siguió una campaña como preparador del Mirandés, con el que logró su primer ascenso a Segunda División. La 2019-20 la arrancó como entrenador del Asteras Trípoli griego y, tras ser destituido después de la duodécima jornada de la liga helena, el 5 de diciembre de 2019, solo 18 días después sucedió al también exblanquiazul Gustavo Munúa al frente del Cartagena en la jornada 19 de la Segunda B. Fue la última ocasión en la que el abulense asumió la dirección de una plantilla con la competición comenzada.

El preparador de 40 años ascendió a los blanquinegros al fútbol profesional, lo que propició que continuara en el banquillo cartagenero. De esta forma, también inició la temporada 2020-21 como técnico del Efesé, en Segunda, aunque fue despedido tras 18 partidos de la categoría de plata.

Llegada al Dépor

En el verano de 2021 firmó con el Deportivo, en Primera RFEF, con el que se quedó a las puertas del ascenso a Segunda División, tras caer con el Albacete en la final del playoff, disputada a partido único en Riazor (1-2). Esta circunstancia generó dudas sobre el abulense en el entorno blanquiazul. Así, tras la séptima fecha de la liga 2022-23, la directiva del Dépor apostó por destituir al castellano.

Su despido del Dépor no impidió que Borja encontrara un destino en Segunda en el verano de 2023. El Leganés confió en el exblanquiazul y este guió a los pepineros a Primera División, como campeones de la categoría de plata.

Bajo la batuta del abulense, la entidad madrileña peleó por la permanencia en Primera casi hasta el final, pero no pudo evitar el descenso a Segunda. El Leganés optó por no renovar a Borja y este, a pesar de ser la primera opción del Valladolid el pasado verano para intentar el retorno del club pucelano a Primera, no alcanzó un acuerdo con los castellanos.

Víctor Orta, director deportivo del conjunto blanquivioleta, admitió en su presentación, el pasado 1 de julio, que dudaba entre Borja y Guillermo Almada para dirigir a la plantilla. Sin embargo, el Valladolid finalmente se decantó por el entrenador uruguayo, sin experiencia en el fútbol español.

Al rescate

Borja Jiménez prefirió comenzar el curso 2025-26 en blanco y esperar que surgiera una oportunidad en Primera o en Segunda División, y ese retorno a la actividad le ha llegado en la categoría de plata, de cara a la novena jornada, al frente de un histórico que compitió 42 temporadas en la élite y que afronta su campaña número 53 en el segundo escalón.

El Sporting arrancó la presente temporada con Asier Garitano, el técnico que dirigió los ocho últimos partidos del pasado curso, tras la destitución de Rubén Albés. Con el guipuzcoano al frente, el cuadro asturiano abrió la Liga con tres triunfos ante el Córdoba (2-1), el Ceuta (0-1) y la Cultural Leonesa (1-0). Sin embargo, la racha de los rojiblancos se torció en la visita a Riazor en la cuarta jornada. Los sportinguistas perdieron 1-0 y encadenaron una racha negativa que se ha prolongado con cuatro derrotas más, frente al Burgos (2-3), el Almería (2-1), el Albacete (3-4) y el Castellón (3-1).

El Sporting se desinfla: del pleno de victorias al derrumbe histórico ante el Albacete Más información

En marcha

La mala dinámica ha llevado al Sporting a distanciarse a cuatro puntos del playoff de ascenso, acercarse a uno del descenso y acabar con Asier Garitano en la calle. Ahora llega Borja Jiménez, que desde este miércoles trabajará al frente de la plantilla asturiana para intentar reconducir la marcha del equipo.

El primer rival será el Racing de Santander, en El Molinón, el domingo.

Su retorno a la Segunda División permitirá a Borja medirse al Deportivo por primera vez en competición oficial. Los coruñeses visitarán El Molinón en la jornada 32, el fin de semana del 28 y 29 de marzo de 2026. El abulense sí se enfrentó en dos ocasiones al Fabril, cuando era entrenador del Rápido de Bouzas, en la campaña 2017-18, con un 0-0 en A Coruña y 0-2 fuera.