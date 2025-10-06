La UD Sámano, rival del Dépor en Copa: Un debutante en Segunda RFEF, cuyo entrenador encajó un doblete de Bebeto en Riazor

La plantilla de la UD Sámano UD Sámano

El Deportivo arrancará la Copa del Rey 2025-26 en Cantabria, ante la UD Sámano, un club con 47 años de historia que por primera vez esta temporada compite en la Segunda RFEF y que este octubre disputará la competición copera por primera vez.

La eliminatoria, que se celebrará entre los días 28 y 30 —aún queda por asignar la fecha— tendrá lugar en tierras cántabras, pero sobre el tapete parte con claro color blanquiazul, dada la enorme diferencia entre ambos clubes.

Cambio de escenario

El rival primer rival copero del Deportivo pertenece a Sámano, una localidad cántabra de menos de 3.000 habitantes muy próxima a Castro-Urdiales. Disputa sus partidos en Vallegón, un campo de hierba artificial situado en un polígono industrial de Castro-Urdiales, sin embargo, para el duelo copero con la escuadra herculina cambiará de escenario.

“Para el partido contra el Dépor nos bajamos a jugar al Estadio Municipal Riomar, en Castro-Urdiales. Es un campo de hierba natural, con una pista de atletismo que lo recubre y vamos a jugar aquí, seguro, al cien por cien”, explica a DXT Campeón Joseba Fernández Carracedo, presidente del club.

El terreno de juego del Estadio Riomar tiene una superficie de 105x68 metros y cuenta con un aforo de 1.435 espectadores, aunque el Sámano se reunió ayer por la tarde con la alcaldesa de Castro-Urdiales, Susana Herrán, para cerrar la instalación de unas gradas supletorias. “No sé si llegaremos a 4.000 o 5.000 localidades”, apunta Fernández Carracedo.

La proximidad geográfica es uno de los criterios que la RFEF ha tenido en cuenta a la hora de sortear los emparejamientos de la primera ronda. Aun así, el desplazamiento por carretera entre A Coruña y Castro-Urdiales supera los 500 kilómetros.

“La Copa del Rey es el torneo más importante que tiene la casa y ver la implicación de tantas ciudades y pueblos de España es maravilloso. Es una fiesta la Copa y creo que la proximidad geográfica le va a dar más aliciente. Las aficiones se podrán desplazar y además se evitarán gastos importantes para una primera o segunda eliminatoria”, manifestó el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, minutos antes de que se sorteara la primera eliminatoria.

Rival del Fabril

La UD Sámano es un club modesto de Cantabria que ha jugado fundamentalmente en categorías regionales.

“Hace seis años competíamos en Regional Preferente”, recuerda su presidente.

Jugó por primera vez en la Tercera División entre 1987 y 1989, pero luego cayó a las categorías regionales de nuevo. No volvió a pisar el cuarto escalón nacional hasta más de dos décadas después. Tras alternar la Tercera y la Regional Preferente, se asentó en el cuarto escalón entre 2017 y 2021, pero tras la reestructuración de las categorías por debajo de Segunda, en la temporada 2020-21, cayó a la quinta categoría, la Tercera RFEF, donde compitió desde el curso 2021-22. La pasada temporada, sin embargo, se proclamó campeón del Grupo 3, lo que le ha permitido estrenarse en la Segunda RFEF durante la presente campaña. Actualmente es colista del Grupo 1, donde coincide con el Fabril.

La escuadra cántabra, que como local viste con camiseta naranja con mangas negras, pantalón naranja y medias del mismo color, lleva un punto tras cinco jornadas, ha marcado tres goles y ha encajado ocho.

El filial del Deportivo, que lidera el grupo con un pleno de cinco victorias, visitará a la UD Sámano en la undécima jornada, durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre. Ambas escuadras se medirán en tierras herculinas en la segunda vuelta, en la vigésima fecha de la competición, el fin de semana del 24 y 25 de enero de 2026.

El pasado curso, el Dépor abrió la Copa en la segunda ronda —evitó la primera por ser el campeón de la Primera RFEF de la campaña 2023-24— ante un rival también de inferior categoría. El Ourense CF, que competía por primera vez en la Primera RFEF, eliminó a los coruñeses al imponerse (1-0) en O Couto con un gol de Ángel Sánchez.

17 partidos de Lambea con el Athletic Club

El entrenador de la UD Sámano es Jon Ander Lambea, quien dirigió a la SD Leioa en Segunda B entre 2017 y 2020 y que actualmente afronta su primera temporada al frente del equipo cántabro.

Más conocida es su trayectoria profesional como futbolista, que se inició en el Athletic Club y finalizó en el Zalla, de Segunda B, tras jugar en las tres primeras categorías y pasar también por Almería, CD Ourense, Leganés y Eibar.

Tras jugar en la categoría de plata con el filial del Athletic, se estrenó con el primer equipo el 22 de octubre de 1992, en la Copa del Rey frente al Xerez.

Jugó 17 duelos con el Athletic, tres en Copa y catorce en Primera. Uno de los partidos de Liga fue en Riazor, ante el Dépor, el 13 de diciembre de 1992 (3-0). El lateral zurdo bilbaíno completó los 90 minutos en un choque cuyo marcador abrió Aldana y cerró Bebeto con un doblete.