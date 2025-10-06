Joseba Fernández, presidente de la UD Sámano: "Que nos visite el Deportivo es el mayor hito de nuestras vidas"

Joseba Fernández Carracedo, presidente de la UD Sámano Cedida

Joseba Fernández Carracedo (Castro-Urdiales, 1979 ) ha hecho historia como presidente de la UD Sámano, con ese ascenso a la cuarta categoría nacional y ahora sueña con que su club siga haciéndolo en la Copa del Rey, competición en la que se estrenará este octubre frente a un doble campeón como el Deportivo. La eliminatoria tendrá lugar en el Estadio Municipal Riomar, de hierba natural, según ha apuntado el dirigente del club cántabro, quien, durante la entrevista con DXT Campeón, no puede ocultar su ilusión por el duelo copero.

¿Cómo se han quedado cuando ha salido el nombre del Dépor en el sorteo?

Estábamos siguiendo el sorteo en directo en el bar de un patrocinador y te voy a ser sincero, el primer rival que queríamos era el Racing, pero si no salía, estábamos locos de contentos porque nos tocase el Deportivo. No había ninguna otra opción, era el Racing o el Dépor.

¿Qué supone para ustedes?

Para nosotros es una oportunidad única e increíble de jugar contra un equipo histórico. Es que somos el Sámano, nosotros hace seis años estábamos en Regional Preferente. El año pasado ganamos la Tercera RFEF con un presupuesto de 80.000 euros y este año estamos compitiendo en Segunda RFEF, que en cuanto a resultados no nos va bien, pero en juego lo estamos haciendo bastante bien. Que nos visite el Deportivo para nosotros va a ser el día más especial de nuestra historia.

Menudo estreno en Copa del Rey.

Sí, es el primer partido de Copa del Rey de nuestra historia. Donde más hemos jugado es el Regional Preferente, pero subimos a Tercera, se nos apareció… y ganamos la Liga y ahora vamos a jugar un partido oficial el Deportivo, un campeón de Copa, de Liga y de todo. Un histórico y aquí, parece que no, pero hay mucha gente del Dépor.

¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando piensa en el Dépor?

Te voy a contar una anécdota, cuando Toshack era el entrenador del Deportivo, que estaban Donato y Bebeto, cuando venían a jugar por Cantabria, el País Vasco y por esta zona, paraban a cenar en Castro-Urdiales, en el Mesón Marinero. Recuerdo que se metían hasta el Puerto de Castro Urdiales con el autobús y cuando se bajaban nos regalaban toallas, alguna camiseta, nos daban pines y algunos regalos, porque éramos unos chavales. Y ahora van a venir a Castro a jugar un partido oficial.

Compiten en el mismo grupo de Segunda RFEF que el Fabril.

Estamos en el grupo del Fabril y de la Sarriana, el Ourense, el Coruxo y tenemos que viajar allí, con lo que nos supone viajar hasta Galicia, que económicamente ese grupo nos ha hecho un daño de la leche porque es un montón de dinero en viajes y en hoteles.

¿Ya se respira ambiente en el entorno?

Desde que ha salido el sorteo, tengo el móvil que me arde. No paro de hablar con radios, me llaman socios, gente de Galicia para preguntarme por el precio de las entradas para ver qué día es el partido. Hay mucha gente que quiere venir. Encima, en Castro-Urdiales estamos a cinco kilómetros del País Vasco. En la zona de Barakaldo hay mucho gallego que vino, así que hay muchos aficionados del Deportivo.

Es un duelo entre el colista del Grupo 1 de Segunda RFEF y el líder de Segunda División.

Evidentemente tenemos muy poquitas posibilidades de ganar a un equipo como el Deportivo, pero hemos estado viendo el sorteo con un representante del Racing de Santander y ya le he dicho, el Dépor tiene muchísimo que perder y nada que ganar. Está totalmente obligado a ganarnos y nosotros somos un equipo del norte, que somos equipos duros, que vamos a por todo. Técnicamente y a nivel de recursos estamos a diez mil años luz del Deportivo, pero evidentemente vamos a salir a competir la eliminatoria.

¿Cómo está la plantilla?

Desde que ha salido el nombre del Deportivo, encima era la última bolita que quedaba para coger a un Segunda División, el entrenador… todos. Había un jugador en el sorteo y le he preguntado, ¿estás nervioso? Y me ha dicho, nervioso, no, muy ilusionado. Que nos visite el Deportivo es el mayor hito que ha conseguido nuestro club y me atrevería a decir que el mayor que vamos a conseguir en nuestras vidas.