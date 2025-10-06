Mi cuenta

Rivales

El Deportivo evitará la hierba sintética en la Copa del Rey

La UD Sámano cambiará su escenario habitual, Vallegón, por el Estadio Municipal Riomar para recibir a los coruñeses

Israel Zautúa
Israel Zautúa
06/10/2025 16:07
Estadio Municipal Riomar
Estadio Municipal Riomar
Ayuntamiento de Castro-Urdiales

El Deportivo abrirá su participación en la Copa del Rey 2025-26 en el Estadio Municipal Riomar este mes de octubre.

El sorteo de la primera ronda de la competición copera ha emparejado a la escuadra blanquiazul con la UD Sámano, que se estrena esta temporada tanto en la Copa del Rey, como en la cuarta categoría nacional, donde compite en el Grupo 1 de la Segunda RFEF, junto con el Fabril.

El rival primer rival copero del Deportivo pertenece a Sámano, una localidad cántabra de menos de 3.000 habitantes muy próxima a Castro-Urdiales. Disputa sus partidos en Vallegón, un campo de hierba artificial situado en un polígono industrial de Castro-Urdiales, sin embargo, para el duelo copero con la escuadra herculina cambiará de escenario.

“Cambiamos de ubicación. Antes jugábamos en el campo de Vallegón, que está en Samane, una pedanía de Castro Urdiales, pero para el partido contra el Dépor nos bajamos a jugar al Estadio Municipal Riomar, en Castro-Urdiales. Es un campo de hierba natural, con una pista de atletismo que lo recubre y vamos a jugar aquí, seguro, al cien por cien”, explica a DXT Campeón Joseba Fernández Carracedo, presidente de la UD Sámano.

El terreno de juego del Estadio Riomar tiene una superficie de 105x68 metros y cuenta con un aforo de 1.435 espectadores, aunque el Sámano se reunirá este lunes por la tarde con la alcaldesa de Castro-Urdiales, Susana Herrán, para la instalación de gradas supletorias en el campo, de cara al duelo con el Deportivo.

"No sé si llegaremos a 4.000 o 5.000 localidades. Lo sabremos después de la reunión", apunta Fernández Carracedo.

