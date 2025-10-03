Uno por uno del rival | El Almería, menos ‘estrellas’ pero idénticas expectativas

Baptistao y Arribas, celebrando un gol del Almería - UD Almería

La Unión Deportiva Almería no baja las expectativas. Después de un primer año en Segunda en el que trató de regresar a la élite por la vía rápida manteniendo el bloque del descenso, esta temporada la entidad indálica vuelve a apostar fuerte.

Ya no están Luis Suárez ni Marc Pubill, pero el club ha reinvertido parte de lo que ha ingresado por sus traspasos para reforzar los puntos débiles que le dejaron sin ascenso directo y con un palmo de narices en el playoff el pasado curso. Doce incorporaciones, con una revolución en la defensa y la necesidad de optimizar a futbolistas de gran nivel que el pasado curso rindieron por debajo de lo esperado. Un equipo llamado a aspirar a todo. Hay menos estrellas, pero la expectativa no varía.

Andrés Fernández. 38 años. Viene de ser campeón y ascender a Primera con el Levante y ha acabado con el debate en la inestable portería del Almería. El veteranísimo cancerbero murciano, con cerca de 200 partidos en Primera y pasado en Osasuna, Villarreal, Granada, Porto o Huesca, sigue muy vigente. Completo todavía en todas las facetas y con experiencia que suma.

Daijiro Chirino. 23 años. El defensor neerlandés ha sido una de las apuestas del verano en Almería. El club pagó casi dos millones al Castellón por hacerse con sus servicios, consciente del enorme potencial que tiene el ex del Zwolle. Dominante con balón por su capacidad de conducción y pase, posee unas condiciones físicas sobresalientes que no termina de imponer por sus desconexiones. Está jugando como lateral y es una de las claves con pelota del equipo.

Marcos Luna. 22 años. Arrancó como titular, pero sus dificultades en defensa le han hecho perder el puesto en beneficio de Chirino. Otra inversión importante del club, que ha pagado en torno a 800.000 euros al Zaragoza por hacerse con este lateral diestro que puede jugar en la izquierda y es muy dominante en ataque por su capacidad física para recorrer la banda. Generó terror el pasado curso en Riazor con el equipo maño.

Nelson Monte. 30 años. El central portugués fue incorporado del Málaga tras firmar dos notables temporadas en la Costa del Sol. Ya había pertenecido al Almería adonde llegó en marzo del 2022 tras la paralización de la liga ucraniana. No llegó a debutar de rojiblanco aquel curso y ahora, previo pago de 400.000 euros, se ha hecho con el puesto después de arrancar como suplente tras lesionarse en pretemporada. Buen defensor de área.

Federico Bonini. 24 años. El italiano es un central zurdo muy solvente en los duelos defensivos y con buena salida de balón. Ha sido otro de los futbolistas en los que el Almería ha reinvertido el traspaso de Luis Suárez. Costó tres millones, pero desde el principio ha empezado a demostrar que no está ‘sobrepagado’. Indiscutible, viene de marcar la friolera de nueve goles con el Catanzaro, en Serie B.

Aridane. 36 años. Fichó hace menos de un mes, después de estar todo el verano en paro tras acabar contrato en el Rayo Vallecano. Debutó jugando 20 minutos en Valladolid hace dos jornadas y desde entonces no ha vuelto a saltar al césped. Lo tiene complicado ante el nivel de los dos centrales.

Chumi. 26 años. El central de A Laracha ha perdido el sitio en el once. Una lesión de tobillo y los problemas defensivos del equipo en las primeras jornadas dejan sin sitio al único central que se ha librado de la revolución de la línea que ha desarrollado el club durante el verano. Regresa a casa, pero verá el partido desde el banco.

Álex Muñoz. 31 años. Llegó libre procedente de Las Palmas después de debutar, sin consolidarse, en Primera División. Tuvo un mal inicio en el Almería como central zurdo, pero se ha consolidado como lateral con proyección ofensiva. Clave en los centros laterales: ya ha dado tres asistencias.

Dion Lopy. 23 años. El mediocentro senegalés fue una inversión importante del Almería durante su etapa en Primera División, ya que pagó al Stade de Reims un traspaso que podría alcanzar los diez millones. Desde entonces ha sido indiscutible por su capacidad para abarcar metros, recuperar y distribuir el juego con solvencia. Apunta a no estar en Riazor por una lesión de aductor.

Idrissu Baba. 29 años. El ghanés debería ser dominante en la categoría, pero no termina de encontrar continuidad. El pasado curso sufrió una lesión de rodilla que le apartó del equipo nueve meses. Regresó a una convocatoria en la tercera jornada y ya ha jugado dos partidos como titular. Podría entrar para reforzar la medular.

Stefan Dzodic. 20 años. El joven serbio ha llegado libre procedente del Montpellier. Es un pivote defensivo de importantes condiciones físicas, aunque menos dotado para jugar con balón. Consolidado en el once, actúa como ‘stopper’ para dar equilibrio y defiende bien el área en centros laterales. Se implica poco en la construcción y, a cambio, gana altura para ser referencia en el juego directo.

Gui Guedes. 23 años. Por fin ha encontrado la regularidad tras varias temporadas sin terminar de entrar en los planes. El portugués es un centrocampista zurdo con buena capacidad de pase y más agresividad sin balón de la que podría parecer por sus buenas condiciones técnicas.

André Horta. 28 años. Fue campeón de liga con el Benfica en 2017 y ganó la Conference con el Olympiakos de Mendilibar en mayo del 2024. Entre medias, ha sido un jugador capital en Sporting de Braga, con el que ha llegado a jugar Champions League. Está cedido y llegaba para ser un futbolista diferencial por su capacidad para jugar como interior, mediapunta o extremo, pero apenas está contando.

Sergio Arribas festeja su gol ante Las Palmas - ALMERÍA

Sergio Arribas. 24 años. El faro ofensivo. Venía de ser uno de los grandes talentos surgidos de La Fábrica en los últimos años y apostó por el Almería, que invirtió en él seis millones de euros en Primera. El pasado curso debía ser un jugador capital, pero no terminó de encontrar regularidad. Rubi le está ubicando por dentro esta temporada y dándole libertad. Zurdo, se siente cómodo cayendo al perfil derecho para recibir entre líneas, combinar o buscar el disparo. Un futbolista completísimo al que Segunda se le debería quedar muy pequeña.

Adrián Embarba. 33 años. Regresó tras su fructífera cesión en un Rayo que alcanzó la Conference y se está saliendo. Máximo goleador del equipo con cuatro dianas -ha marcado ya goles de todos los colores-. Diferencial por su golpeo y capacidad para llegar a gol más que para desbordar por fuera ya a estas alturas de su carrera. No estará en Riazor por sanción.

Arnau Puigmal. 24 años. El catalán es un futbolista muy polivalente. Ha venido actuando como extremo derecho y podría entrar en el once ante la baja de Embarba. Capaz de dotar profundidad el carril gracias a su buena capacidad de desmarque. Un jugador muy interesante.

Nico Melamed. 24 años. Apuntaba grandes maneras en el Espanyol, pero no ha terminado de explotar. El pasado curso, su primero en el Almería, fue un futbolista irregular, pero esta temporada ha arrancado siendo muy importante. Es un mediapunta disfrazado de extremo izquierdo, con libertad para aparecer por dentro por su gran facilidad para jugar en espacios reducidos. Su disparo de media distancia es temible.

Patrick Soko. 27 años. Vuelve a reencontrarse con Hidalgo, el técnico que le redescubrió como delantero centro y le hizo ganarse un contrato de tres años en el Almería cuando unos meses antes se ponía en duda si valía para la categoría. Poderosísimo al espacio, no ha terminado de encontrar su espacio en el club indálico. Podría jugar en banda.

Leo Baptistao. 33 años. Ha perdido velocidad, pero todavía mantiene el olfato. El pasado curso se encargó de ser un segundo punta desde el extremo derecho para compensar a Luis Suárez. Ya sin el colombiano, ha regresado al puesto de ariete. Muy inteligente en sus movimientos y con una notable precisión en el remate. Lleva dos dianas